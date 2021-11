Quante volte ci è capitato di svegliarci la mattina e trovare lividi sparsi su gambe e braccia? Avremo pensato ad un fantasma o a qualcuno che proprio non ci sopporta e viene a disturbarci durante la notte.

Sembra davvero incredibile, ma chi pensa di essere l’unico ad aver notato questo strano fenomeno, in realtà si sbaglia di grosso. Si tratta di episodi molto diffusi e altrettanto bizzarri. Quale potrebbe mai esserne la causa? Le abbiamo pensate tutte e ancora non ci siamo dati una risposta. Il problema, però, non riguarda soltanto la mattina appena svegli, ma anche qualsiasi altro momento della giornata.

Infatti, capita altrettanto spesso che improvvisamente guardiamo le nostre gambe e troviamo chiazze nere sul polpaccio. Bene, ma se non è il nostro nemico immaginario, da cosa potrebbero mai derivare questi spiacevoli ematomi? Noi della Redazione abbiamo una risposta assai curiosa ed eccola subito.

Ecco perché potremmo trovare misteriosi lividi su gambe e braccia ogni volta che ci svegliamo

La risposta ha un nome ed è anche assai simpatico. Si chiama effetto Tindell e colpisce soprattutto le donne (come al solito).

Nonostante possa sembrare una cosa poco rilevante e anche bizzarra, in realtà molti dermatologi si sono interrogati sul problema.

La risposta al perché di lividi improvvisi si rinviene nella rottura dei vasi sanguigni. La nostra pelle ha tre strati, ipoderma, derma ed epidermide che è il più superficiale. La rottura dei vasi sanguigni nell’ipoderma o nel derma fa sì che il sangue si riversi nel tessuto circostante, ma solo dopo qualche giorno. Ecco dunque l’origine del livido, che nulla ha a che fare con urti strani e nemici immaginari.

Perché proprio la notte?

Beh, non c’è una vera e propria risposta, perché potrebbe non esserci un reale motivo. Spesso, infatti, ci rendiamo conto di alcuni dettagli sul nostro corpo solo al momento del risveglio. E questo non perché prima non fossero presenti, ma perché non ci abbiamo fatto caso. Così, potrebbe accadere che il livido sia già spuntato nel pomeriggio, ma noi ce ne accorgiamo soltanto la mattina dopo.

Abbiamo anche detto che questo fenomeno si verifica soprattutto sulla pelle femminile, ma come mai? Si pensa che la spiegazione derivi dalla maggiore fragilità dei vasi sanguigni presenti nella pelle delle donne rispetto agli uomini. Ovviamente ciascuno ha un corpo diverso dagli altri, per cui non è possibile generalizzare al 100%.

Abbiamo risolto finalmente un dubbio ed ecco perché potremmo trovare misteriosi lividi su gambe e braccia ogni volta che ci svegliamo. Ora che sappiamo non essere il nemico fantasma, possiamo dormire sonni tranquilli.