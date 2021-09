Da più di un anno e mezzo è diventato un compagno di viaggio immancabile, in borsa o in tasca, in viaggio, al lavoro e fuori casa.

Stiamo parlando dell’igienizzante.

Purtroppo la pandemia ha acceso i riflettori sull’importanza dell’igiene delle nostre mani, uno dei veicoli principali di germi e batteri, e specchio della nostra salute .

Infatti, fino a poco tempo fa però consideravamo marginale il pericolo di aprire porte, stringere mani, aggrapparci ad una maniglia sull’autobus, condividere oggetti.

Con l’arrivo del Covid 19 ogni abitudine è stata stravolta dalla necessità di limitare la diffusione del virus. Una diffusione che gli scienziati hanno dimostrato essere anche legata al contatto con superfici infette.

Quindi, dopo un primo momento di panico generale, in cui trovare un qualsiasi igienizzante mani era un’impresa, oggi ne abbiamo a disposizione una gamma infinita.

Però, potremmo però aver utilizzato sempre quello meno efficace o addirittura con sostanze inquinanti.

Ecco perché potremmo aver utilizzato sempre l’igienizzante mani sbagliato secondo questa ricerca

Altroconsumo ha condotto una ricerca su 21 prodotti tra quelli più venduti sul mercato e ne ha stilato una classifica tenendo conto di alcuni indicatori.

Ai consumatori è stato chiesto di valutare:

praticità dell’erogatore, capacità dell’imballaggio di sigillare il prodotto, velocità d’assorbimento, consistenza e profumazione.

Invece, dopo l’applicazione:

consistenza sulla pelle, eventuale secchezza e durata.

Inoltre, è stata poi presa in considerazione la “trasparenza” dell’etichetta, in termini di informazioni su caratteristiche e utilizzo dei prodotti e la presenza di Butylphenyl methylpropional.

Si tratta di una delle fragranze allergeniche ritenute meno sicure.

Insomma, ecco perché potremmo aver utilizzato sempre l’igienizzante mani sbagliato secondo questa ricerca.

Di seguito la classifica stilata dall’associazione dei consumatori.

Eccoli in ordine di qualità: ottima, media e bassa

Qualità ottima:

GERMO CARE multiusi gel disinfettante mani;

AMUCHINA gel x germ disinfettante mani;

CITROSIL gel mani igienizzante;

EQUILIBRA gel lavamani igienizzante;

LYSO+FORM gel disinfettante per le mani;

FARMAMED gel detergente mani igienizzante;

CHICCO gel detergente igienizzante mani;

PALMOLIVE gel igienizzante timo e aloe vera;

GLICEMILLE gel mani igienizzante;

PRIMAGEL PLUS gel disinfettante mani;

LYSO+ FORM gel detergente mani e igienizzante;

SKIN CONTROL clean gel igienizzante mani con antibatterico

SUTTER derma gel igienizzante;

BIOXCARE gel mani detergente e igienizzante;

WELEDA gel detergente mani igienizzante;

SANICHINA gel mani detergente igienizzante aloe vera.

Qualità media:

GERMO ZERO Gel igienizzante idroalcolico;

IGIENE + Gel detergente mani con antibatterico.

Qualità bassa: