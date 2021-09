Per mantenersi in salute e rinforzare le difese immunitarie è fondamentale abbandonare la pigrizia e cominciare a muoversi. Studi scientifici hanno dimostrato che chi svolge attività motoria risponde meglio all’aggressione dei virus, perché si ha un aumento dei globuli bianchi, che si interrompe subito dopo l’allenamento. Ecco perché per rinforzare il sistema immunitario tutti dovrebbero dedicarsi a questa attività regolarmente.

Quanto e come allenarsi

L’OMS afferma che le persone tra i 18 e i 64 anni dovrebbero praticare un’attività fisica moderata per almeno 150 minuti la settimana, meglio 300. Inoltre due volte a settimana bisognerebbe dedicarsi a rinforzare la muscolatura. È fondamentale che l’attività motoria sia costante e moderata; non è necessario praticare uno sport, ma anche camminare o andare in bicicletta sono delle valide alternative.

Al contrario recenti studi hanno dimostrato che un’attività intensa e prolungata nel tempo indebolisce l’organismo e lo espone maggiormente alle infezioni. Questo avviene perché il corpo produce maggiori quantità di citochine, che provocano immunodepressione.

Ecco perché per rinforzare il sistema immunitario tutti dovrebbero dedicarsi a questa attività regolarmente

Lo sport può migliorare o ridurre le difese immunitarie e quindi diminuire o aumentare la possibilità di contrarre influenza, raffreddori, mal di gola. L’allenamento costante e moderato è importante per combattere il sovrappeso, diminuire lo stress e ha un’azione positiva sul sistema immunitario, riducendo lo stato infiammatorio del corpo. Questo aiuta a ridurre il rischio di diabete, malattie polmonari e cardiovascolari, tumori del colon e della mammella, demenza e depressione. Seguire un programma di allenamento regolare che rinforzi il sistema immunitario ci preserva da tanti problemi di salute.

Consigli benefici

In supporto all’attività fisica è importante seguire altri consigli:

in estate come in inverno è fondamentale l’idratazione e un’alimentazione sana e bilanciata. Il Prof. Mantovani della Fondazione Humanitas per la ricerca raccomanda i 3 numeri: 0-5-30, ossia 0 sigarette, 5 porzioni di frutta e verdura e 30 minuti di esercizio fisico moderato e quotidiano;

ci sono alcune sostanze che possono supportare l’efficienza metabolica e le difese immunitarie: vitamine antiossidanti come la C, la A e la E, vitamine D e B, sali minerali come ferro e zinco;

l’assunzione di echinacea e propoli aiuta a sostenere il corpo grazie alle loro azioni antibatteriche e antivirali;

fondamentale è anche una buona qualità del sonno e una durata sufficiente;

il fumo e il consumo eccessivo di alcol alterano invece le difese immunitarie perché il primo diminuisce la capacità respiratoria e il secondo disidrata l’organismo.

È importante quindi fare sport nella giusta quantità: come sempre vince l’equilibrio!