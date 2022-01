Il periodo natalizio è ormai alle spalle, eppure molti di noi avranno ben impresse nella mente le grandi abbuffate di quei giorni.

Uno dei grandi protagonisti è stato sicuramente il brodo, ed in particolar modo il brodo di carne, che spesso accompagna moltissimi piatti tipici. Oltre ad essere estremamente gustoso è anche piuttosto grasso.

Sarà anche per questo che, nonostante sia possibile sgrassarlo senza frigo né canovaccio, tanti, passate le feste, sono tornati al classico brodo vegetale. Un jolly sempre valido per queste fredde serate invernali!

Possiamo utilizzarlo non soltanto per preparare delle ottime minestre o zuppe, ma è spesso impiegato anche per sfumare ed accompagnare la cottura di molti piatti.

Per quanto possa sembrare semplice da preparare, un buon brodo vegetale sa farsi apprezzare tanto quanto un brodo di carne.

Una preparazione semplice ma non così scontata

Molti potranno chiedersi come sia possibile aver bisogno di una ricetta per preparare un semplicissimo brodo vegetale. Eppure, come accennato, non sempre è assicurato il risultato eccezionale.

Questo perché ci sono alcuni dettagli e passaggi che possono fare la differenza.

Anche perché, per quanto possano essere di buona qualità, dadi o preparati granulari non saranno mai tanto genuini come un buon brodo fatto in casa.

Proprio per questo, uno dei passaggi scontati ma cruciali è la scelta delle verdure.

Raccomandiamo di acquistarle fresche nel giorno stesso in cui vogliamo preparare il brodo, per godere appieno di sapori e proprietà.

Gli ingredienti del brodo base sono ovviamente acqua e cipolla, carote e sedano, in particolare le coste e poche foglie.

A nostro gusto e piacimento possiamo poi decidere di aggiungere altre verdure di stagione, che non faranno che arricchire il nostro brodo.

Ecco perché oltre a cipolla, carote e sedano il ghiaccio è un ingrediente fondamentale del perfetto brodo vegetale

Finocchio, patate, zucchine e piante aromatiche come alloro e prezzemolo sono solo alcuni esempi di aggiunte vincenti. Ciò che però pochi conoscono è un trucchetto in grado di esaltare in modo impressionante i sapori di qualsiasi verdura.

Ecco perché oltre a cipolla, carote e sedano il ghiaccio è un ingrediente fondamentale del perfetto brodo vegetale. Prima di utilizzarle per il nostro brodo, infatti, sarebbe opportuno tagliare le nostre verdure a pezzi e metterle a tostare in una padella.

Solo nel momento in cui le verdure risulteranno ben tostate dobbiamo mettere qualche cubetto di ghiaccio nella padella. Questo creerà una sorta di shock termico che farà estrarre sapore e componenti nutritivi da ogni singola verdura.

Il risultato sarà un trionfo di sapori anche per il nostro semplice ma straordinario brodo vegetale!