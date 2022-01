L’investimento ideale per ogni risparmiatore è quello che fa guadagnare costantemente. Sul mercato azionario il titolo ideale è quello che cresce con regolarità. Attraverso un’attenta analisi è possibile scovare titoli che negli ultimi anni hanno avuto un trend costante al rialzo. Queste azioni se nel breve periodo possono avere una certa volatilità nel lungo periodo, ovvero negli anni, sono costantemente salite. Tra queste c’è un titolo di una azienda celebre nel mondo che dal suo esordio in Borsa, 5 anni fa, sale con regolarità.

Alcuni strumenti d’investimento quotati sui mercati azionari negli ultimi 10 anni hanno realizzato rendimenti straordinari. Per esempio l’ETF SPDR S&P 500, legato all’andamento dell’indice S&P 500 USA, negli ultimi 10 anni ha realizzato un guadagno medio del 10% all’anno. Grazie a questo rendimento un risparmiatore potrebbe trasformare 450 euro al mese in 1 milione in 30 anni.

Anche molti titoli tecnologici di aziende famosissime hanno realizzato negli ultimi vent’anni rendimenti stratosferici. Apple per esempio è quotata in Borsa da circa quarant’anni. In questo arco di tempo il titolo della Mela si è rivalutato di una cifra sbalorditiva. Anche Amazon ha avuto rendimenti altrettanto incredibili e oltre a Apple e Amazon, anche Microsoft negli ultimi 20 anni ha realizzato performance stellari.

Ecco perché Oltre a Apple e Amazon anche le azioni Ferrari possono regalare guadagni spettacolari a tutti i risparmiatori

Anche la Borsa Italiana ha dei titoli che negli ultimi anni hanno offerto rendimenti spettacolari ai propri azionisti. Tra questi c’è il titolo di una società che quasi tutti in Italia e nel mondo conoscono, la Ferrari. Il mitico Enzo Ferrari fondò la scuderia Ferrari quasi 100 anni fa, nel lontano 1929. Il primo modello prodotto è del 1947 ed è la 125. Chi investe in azioni della Ferrari punta su una parte della storia importante dell’Italia. Ma ovviamente chi investe in un’azione si attende un rialzo dei prezzi e la generazione di un guadagno nei successivi anni.

Il titolo Ferrari (RACE) è stato quotato per la prima volta in Borsa a gennaio del 2016. In quella data un risparmiatore avrebbe potuto comprare un’azione Ferrari a 43 euro. Oggi a 6 anni di distanza la stessa azione vale circa 200 euro, anche se a novembre l’azione ha raggiunto i 248 euro. Il prezzo dei titoli in sei anni è aumentato del 365%. Ma l’apprezzamento costante e lineare nel tempo è la caratteristica più interessante di questa azione. Questa caratteristica fa del titolo Ferrari un’azione potenzialmente molto interessante con un’ottica di lungo periodo.

Anche le azioni Ferrari possono regalare guadagni spettacolari come Amazon o Apple. Il titolo ha toccato il massimo a novembre, a 248 euro, poi ha iniziato una discesa che ha portato i prezzi a 200 euro. Discese fino a 180 euro non sono preoccupanti e manterrebbero i prezzi sopra la linea di supporto che sostiene il rialzo dal gennaio 2019. Una discesa sotto i 180 euro potrebbe fare calare il titolo fino a 160 euro. Al rialzo un ritorno sopra 220 euro spingerà l’azione nuovamente sui massimi assoluti.

