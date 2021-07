In estate aumentano le uscite all’aperto con i propri animali domestici e con esse tutti i rischi legati ad alcune attività. Il cane in estate subisce l’attacco di pulci e zecche, colpi di calore e disidratazioni acute. Queste situazioni diventano ancor più problematiche in caso di escursioni e attività estreme. Quindi ecco perché ogni padrone di un cane dovrebbe assolutamente avere questi oggetti indispensabili in queste particolari situazioni.

Contro l’attacco di zecche o di pulci e zanzare

Il primo oggetto indispensabile durante le trasferte all’aperto è la “tick key”, ovvero una particolare chiavetta portatile. Somiglia a una pinzetta e serve per la rimozione di una zecca in modo pratico anche fuori casa. Questo dispositivo è solitamente in alluminio, è resistente e le dimensioni ridotte permettono di portarla sempre con sé.

Ogni padrone che decide di affrontare un’escursione con il proprio animale domestico, inoltre, deve portare con sé uno spray protettivo contro pulci e zanzare. Questo genere di prodotti protegge il cane da uno dei parassiti più pericolosi durante l’estate.

Per evitare che l’animale domestico possa perdersi

Tra i dispositivi che tutelano il padrone dalla dispersione del cane, suggeriamo di puntare sulle piccole lucine lampeggianti da attaccare a collare o pettorina. Possiedono comodi anelli per l’aggancio e sono molto pratici anche in luoghi privi di luce artificiale.

In queste situazioni, bisogna anche munire l’animale di medaglietta per il riconoscimento, sulla quale annotare il numero da contattare in caso di dispersione.

Ecco perché ogni padrone di un cane dovrebbe assolutamente avere questi oggetti indispensabili

La lista degli oggetti necessari prosegue con le comode salviette per il bagno completo del cane o per la pulizia delle zampe. Chi parte per il campeggio o effettua escursioni non sempre ha a disposizione acqua per il lavaggio del cane e queste salviette risolvono il problema.

Nei negozi più attrezzati è possibile trovare magliette ideate per proteggere il cane dai raggi UV ed evitargli una situazione d’iperventilazione. Queste magliette possiedono comodi strappi per avvolgere il cane senza dargli impedimento. Sul web è addirittura possibile trovare un particolare tessuto bombato leggero che riveste interamente il pelo del cane, paragonabile alla nostra protezione 40.

Ultimo dispositivo super funzionale è l’asciugamano con strappo. Bisogna bloccarlo sotto il collo del cane per mantenerlo pulito e asciugarlo subito dopo un eventuale bagnetto. Mantenere un cane fermo in queste situazioni è assolutamente un’impresa e questa soluzione risolve il problema.