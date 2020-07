Dopo il rialzo di ieri le Borse europee si sono prese una pausa di riflessione. Tutte le Piazze europee hanno accusato un ribasso ma contenuto. Un calo, non preoccupante, che è figlio soprattutto di due motivazioni, che vi riveliamo in questo articolo. Motivi che comunque ci lasciano abbastanza positivi per le prossime sedute. Ecco perché oggi le Borse europee hanno ceduto terreno, ma sono pronte per il rally d’agosto

La seduta di oggi è stata abbastanza incolore per le Borse europee e per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), non è riuscito a proseguire il rialzo iniziato ieri, ma ha chiuso la seduta a 20.012 punti, sopra la soglia psicologica dei 20mila punti. Al termine della seduta il calo è stato veramente frazionale, dello 0,1%

E’ andata peggio alla Borsa tedesca che ha chiuso in ribasso dello 0,9%.

La differenza di prestazione tra i due indici è uno dei due motivi che hanno spinto al ribasso le Borse. Ovvero una serie di dati economici poco rassicuranti.

La Commissione Ue ha diffuso le previsioni di crescita per il 2020 e il 2021. Per quest’anno il Prodotto Interno Lordo nella Unione Europea scenderà dell’8,7%. Nei prossimi sei mesi si assisterà ad un rimbalzo rispetto al primo semestre dell’anno. Per l’Italia il calo sarà dell’11,2% con un rimbalzo del 6% per il prossimo anno

Piazza Affari non sconta la recessione che tra volgerà il nostro Paese

Per l’Italia sono dati che fanno accapponare la pelle. Specialmente se legati al dato dell’occupazione che salirà, sempre in Italia, al 12,4% (previsione OCSE), per scendere all’11% nel 2021. A queste notizie la Borsa di Milano non ha fatto una piega. Certo, non è salita, ma solo perché sono mancati gli acquisti. Le uniche vendite che sono arrivate oggi, sono state quelle dei day trader che hanno venduto le posizioni acquistate ieri, per monetizzare.

La Borsa tedesca ha ceduto lo 0,9% non solo per i dati previsionali sulla decrescita in Europa per quest’anno. Ha perso terreno soprattutto per il dato della produzione industriale tedesca a Maggio. Questa è salita del 7,8%, contro il dato negativo di -17% di aprile, ma l’aumento è stato inferiore alle attese del 10%. Un calo inferiore alle attese ha inciso negativamente sul listino di Francoforte

Il paradosso di mercati finanziari che salgono con una economia in caduta libera

Oggi in Piazza Affari sono mancate le banche. Solo Mediobanca ha chiuso con un rialzo positivo e frazionale. A dimostrazione di quanto scriviamo da tempo, che senza le banche la Borsa di Milano non salirà mai (per approfondimenti leggi questo articolo). E che comunque i prezzi continueranno a salire a dispetto della situazione economica terribile che ci aspetta. Il paradosso è che sarà un autunno durissimo per l’economia, ma brillante per i mercati finanziari.