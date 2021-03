Se abbiamo in casa un gatto, facciamo attenzione a non mettergli mai quest’oggetto. Nonostante possa servire per aiutarci a capire dove si nasconde quando pensiamo di averlo perso. O per dare un tocco allegro al suo “outfit”.

Infatti, questo banale accessorio può essere molto pericoloso per il nostro micio. Vediamo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa i rischi che un campanello può portare per la salute del nostro amico a quattro zampe.

Un tormento per le orecchie

L’udito del gatto è molto fine. Mettergli un oggetto al collo che suoni e faccia rumore a ogni minimo movimento può essere un vero e proprio supplizio per il nostro animale. Come se lo mettessero a noi.

Lo renderebbe più nervoso e stressato. Le patologie nervose incidono sullo stato di salute del gatto, abbassando le sue difese immunitarie e aumentando il rischio di contrarre qualche malattia. Per cui, se non vogliamo che il nostro micio resti in buona salute, niente sonagli.

Una seria minaccia per l’udito

Ecco perché quest’oggetto è pericoloso per il gatto. Stress e nervosismo sono solo alcune delle conseguenze negative sulla sua salute. L’udito del gatto potrebbe risultare addirittura compromesso dal suono continuo di un campanello. Perché il tintinnio avrebbe origine appena sotto le sue orecchie. Il suono udito dal gatto sarebbe molto più forte di quello che sentiamo noi.

Una vera e propria trappola al collo

Quando indossiamo qualcosa che ci dà fastidio, come una maglietta stretta o un paio di scarpe scomode, ce le togliamo subito. Ma il gatto non potrebbe fare lo stesso col campanello.

Il tormento dato dal suono continuo del campanello potrebbe portarlo a cercare di toglierselo da solo. In questo caso, nel tentativo di liberarsene, potrebbe afferrarlo o morderlo. Rischiando di rovinarsi zampe e unghie. Ma se riuscisse ad allentarlo potrebbe anche finire per ingoiare il sonaglio.

Ecco perché quest’oggetto è pericoloso per il gatto

Un collare con targhetta che lo identifichi, o provvisto di microchip e tracciabilità satellitare, sono la cosa migliore per il collo del nostro gatto. Il campanello possiamo utilizzarlo come gioco per allenare il suo istinto animale. Per incuriosirlo, inseriamo il sonaglio in una vecchia pallina da tennis o dentro un simpatico peluche di pezza.