In seguito all’emergenza sanitaria Covid 19, il Ministero della Salute con il supporto degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, ha indicato quali sono le linee guida per disinfettare e detergere le superfici. I prodotti più efficaci sono quelli a base alcolica e a base di cloro (ad esempio, l’ipoclorito di sodio).

Nella pulizia della casa, spesso si pensa che, miscelando vari detersivi e sostanze, l’effetto del prodotto venga potenziato. In realtà, le sostanze chimiche contenute dei detersivi sono molto pericolose. Mixate tra loro possono danneggiare le superfici e provocare intossicazioni e avvelenamenti.

Le sostanze da non mischiare mai

Purtroppo questi incidenti domestici sono molto frequenti. Ecco perché non si dovrebbero mai mischiare questi prodotti per pulire la casa.

Candeggina e alcool. La combinazione tra queste due sostanze produce cloroformio. Una sostanza altamente tossica. La candeggina deve essere mescolata solo con l’acqua.

Candeggina e ammoniaca. La loro miscela provoca cloramina. Un gas altamente tossico per le vie respiratorie. La sua inalazione provoca dolori al petto e mancanza di respiro.

Candeggina e aceto. Insieme producono gas di cloro. Il gas irrita il tratto polmonare. Ha un forte odore, quindi è facilmente percepibile. Provoca bruciore agli occhi, nella gola e irritare la pelle.

Detersivi per gli scarichi. In presenza di scarichi otturati evitare di utilizzare detersivi di più marche. Non tutti i prodotti per la pulizia degli scarichi utilizzano le stesse sostanze chimiche. Alcuni hanno una composizione di idrossido di sodio, candeggina, acido solforico o acido cloridrico, e la miscelazione di queste sostanze chimiche è pericolosa per la salute e per le tubature.

Ecco perché non si dovrebbero mai mischiare questi prodotti per pulire la casa

Quado si utilizzano i detersivi bisogna fare molta attenzione. Evitare di sperimentare se non si conosce la composizioni dei prodotti.

Se possibile quindi, evitate i prodotti chimici e sostituirli con quelli naturali preparati in casa.