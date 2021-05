Se pensiamo alla nostra cultura gastronomica pensiamo subito ai primi piatti. Certo, noi italiani abbiamo nel nostro immaginario soprattutto dei piatti che fanno pensare al binomio pasta e pizza. In tutto il Mondo ci conoscono per queste due meraviglie, e in Germania per disprezzarci ci chiamavano (e a volte ci chiamano ancora) divoratori di spaghetti.

Per la pizza, il discorso è ancora più ampio e largo. Un piccolo appunto di nostalgia però: non siamo stati in grado di aprire una catena internazionale di pizza, come invece gli americani hanno fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ebbene, pasta e pizza sono sicuramente nelle prime posizioni della cucina italiana a livello mondiale, ma la carne? Noi italiani siamo così poco capaci di cucinarla? Sembra proprio di no, ma le ricette che prevedono la carne si fermano troppo spesso ai confini regionali. Pensiamo all’ossobuco di Milano, o alla coda alla vaccinara che è simbolo di Roma e della romanità popolare.

Per quanto riguarda il nostro consumo domestico, la questione si complica. Quante volte abbiamo provato a cucinare la carne a casa senza alcun tipo di risultato ottimale? Troppe. E troppo spesso tutto ciò è causa di un comune errore. Ecco perché non riusciamo a cucinare mai bene la carne: svelato l’errore più comune.

Una prima causa: la qualità

In primo luogo, dobbiamo parlare naturalmente della qualità della carne che compriamo. Dato che lo sappiamo bene, la carne costa più del resto, cerchiamo sempre delle offerte convenienti.

Il problema è che quando compriamo della carne di scarsa qualità, il risultato in padella o al forno non può che essere mediocre.

Ecco perché non riusciamo a cucinare mai bene la carne: svelato l’errore più comune

Un grande aiuto, come al solito per la cucina, ci viene dalla Francia. Il grandissimo chef francese Guillaume Tirel, già nel Medioevo diceva ai suoi studenti di aggiungere copiosamente del grasso nella cottura della carne.

Soprattutto per la carne rossa, ma anche per quella bianca, il grasso è l’elemento fondamentale per una buona cottura della carne. Burro, olio, lardo, strutto: vanno tutti bene, ma vanno usati!