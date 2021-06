Se seguiamo la pubblicità sappiamo bene che molto spesso i marchi di cibo propongono prodotti nuovi in base alle mode del momento. In questo periodo storico la moda pare essere quella delle bevande depurative, drenanti e dissetanti.

Queste bevande spesso hanno un gusto gradevole, sono aromatizzate alla frutta e effettivamente sono ricche di nutrienti. Quello che non notiamo è che sono prodotti molto costosi e oggi vedremo se hanno ragione di esserlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo perché non ha senso spendere tutti questi soldi per questo costoso prodotto quando possiamo prepararlo a casa senza spendere.

Una bevanda ottima per la salute anche fatta in casa

Oggi parliamo delle bevande aromatizzate che troviamo al supermercato e che contengono frutta e vitamine. Si tratta di infusi di erbe e frutta dal sapore delizioso ma molto costosi. Se andiamo a vedere al litro costano molto più delle altre bevande anche se sono composte al 90% di acqua.

Ora vedremo in che modo preparare uno di questi infusi nutrienti a casa.

Per preparare un infuso freddo è sufficiente procurarsi dell’acqua minerale a temperatura ambiente e gli ingredienti che vogliamo usare.

Possiamo utilizzare erbe come la menta e la melissa, frutta come la pesca e la mela e fiori come l’ibisco e la malva.

Ecco perché non ha senso spendere tutti questi soldi per questo costoso prodotto quando possiamo prepararlo a casa senza spendere

Ora è sufficiente mettere in infusione nell’acqua i nostri ingredienti, eventualmente con l’aggiunta di miele o di zucchero.

L’infuso a freddo impiega più tempo a formarsi, perché l’acqua fredda assorbe le sostanze più lentamente. Dovremo aspettare almeno un’ora e vedremo la nostra acqua cambiare colore.

Il nostro infuso dopo un’ora di attesa sarà pronto per essere consumato, con il suo profumo delizioso e le sue vitamine disciolte.

Ora che conosciamo questo trucco sappiamo che non ha senso spendere per acquistare bevande che costano molti euro al litro quando possiamo prepararle a casa nostra, provare per credere.