Un sorriso smagliante è il sogno di tutti noi. A chi non piace avere denti bianchi e perfetti? Diciamocelo, è un desiderio più che comune. Molti di noi sono quasi ossessionati dalla pulizia dei denti. Appena finito di mangiare, andiamo in bagno a spazzolarli, in modo tale da eliminare ogni residuo di cibo. Ma se ti dicessimo che non c’è errore più grande di questo? Cerchiamo di analizzare la questione più nel dettaglio. Ecco perché non dovresti mai lavarti i denti subito dopo aver mangiato.

Forse è il caso di cambiare abitudini

L’educazione sull’igiene orale è un po’ la stessa per tutti. Ti svegli al mattino, fai colazione e poi corri a lavarti i denti. Stessa cosa vale per i restanti pasti della giornata. Questo per cercare di prevenire le carie. Un intervento tempestivo per prevenirle è fondamentale. Ma se lavarli subito dopo risultasse controproducente? È vero che bisogna essere veloci nell’eliminare le tracce di cibo dai denti, ma forse non fino a questo punto. I rischi che stiamo correndo sono innumerevoli.

Ecco perché non dovresti mai lavarti i denti subito dopo aver mangiato

Se ti lavi i denti subito dopo aver mangiato, corri un rischio non da poco. Potresti infatti spingere più in profondità i batteri del cibo, mettendo in pericolo l’integrità del tuo smalto.

A differenze di quello che molti pensano, i residui di cibo iniziali non devono essere eliminati dallo spazzolino, bensì dalla saliva! Quando mangiamo, infatti, la saliva entra in azione, neutralizzando gli acidi che i nostri alimenti contengono. In questo modo, i denti riescono a mantenere calcio e fosfato!

La prossima volta che vuoi lavarti i denti dopo un pasto, aspetta almeno 30 minuti. In questo modo la saliva avrà il tempo di agire e i tuoi denti saranno più sani e forti che mai!