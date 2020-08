Bere è fondamentale per il nostro sostentamento. L’acqua, infatti, ci permette di recuperare i liquidi che perdiamo durante la giornata. In estate, poi, bere acqua in modo costante diventa ancora più importante. In questo periodo tendiamo a perdere una quantità eccessiva di liquidi a causa del sudore. Quindi, è necessario mantenersi idratati per recuperare le energie. Ma bisogna sapere in quali momenti della giornata bisogna bere. Ci sono infatti alcune ore in cui sarebbe meglio evitare l’acqua. Ecco perché non dovresti mai bere due bicchieri d’acqua prima di andare a dormire.

Cosa si rischia con la nicturia

Chi beve due bicchieri d’acqua prima di andare a dormire, potrebbe incorrere in un problema piuttosto comune. Si tratta della nicturia, ossia la necessità di andare in bagno durante la notte. Tutti sappiamo quanto sia antipatico svegliarsi durante la notte. Questo potrebbe rendere difficile tornare a dormire. La conseguenza? Il giorno dopo potremmo svegliarci stanchi e senza forze. Ovviamente si tratta di un problema che peggiora con l’età. Ma è sempre meglio prevenire, nonostante gli anni registrati sulla nostra carta d’identità. Quindi, ecco perché non dovresti mai bere due bicchieri d’acqua prima di andare a dormire. La nicturia, a lungo andare, potrebbe sottoporti a una stanchezza e a uno stress eccessivi!

Quanta acqua bisogna bere prima di andare a dormire?

Sappiamo che è inevitabile bere un po’ d’acqua prima di andare a letto. Se ci sentiamo assetati, è giusto prendere un bicchiere d’acqua e andare a dormire sereni. Cerca però di berne solo uno. In questo modo sarai idratato per tutta la notte. Reintegrai i minerali e i nutrienti necessari al tuo organismo e purificherai il tuo corpo da tutte le tossine!

Dunque, cerca di fare attenzione. Ti basterà davvero un piccolo accorgimento. Seguire questo consiglio potrà aiutarti a riposare meglio e a vivere più sereno!