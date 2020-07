L’estate è fantastica. Il mare, le vacanze, le belle giornate ci rendono tutti più allegri. Insomma, si tratta di una stagione che quasi tutti amano alla follia. I pro dell’estate sono tantissimi. Ma, come ogni cosa, ha anche i suoi contro. Uno di questi? Beh, senza neanche doverlo specificare, il caldo. L’afa costante durante le giornate estive non piace proprio a nessuno. E i modi per combatterla non sono molti. Possiamo piazzarci davanti al ventilatore, o, in alternativa, accendere il condizionatore. Ma quando siamo in giro? Molti portano con sé acqua ghiacciata per cercare di combattere il caldo. Ma noi di Proiezionidiborsa sconsigliamo assolutamente questo rimedio! L’acqua troppo fredda, infatti, non fa assolutamente bene al nostro organismo. Ecco perché non dovresti mai bere acqua ghiacciata durante le giornate estive.

Ciò che beviamo è importante

Ciò che beviamo (o mangiamo) ha un grande impatto sulla nostra temperatura corporea. Durante l’estate, il nostro corpo tende a perdere molti liquidi. A causa di questo, potremmo sentirci spossati. Molti di noi, infatti, durante questo periodo, soffrono di giramenti di testa o vertigini. Per evitare ciò, dobbiamo fare attenzione alle bevande che ingeriamo. Dobbiamo sapere quali sono buone per il nostro corpo e quali evitare. L’acqua fredda è proprio tra quelle che non dovremmo toccare. Ecco perché non dovresti mai bere acqua ghiacciata durante le giornate estive.

Perché bisogna evitare l’acqua ghiacciata durante le giornate calde

La temperatura dell’acqua che beviamo influisce sul nostro corpo. Molti di noi bevono acqua ghiacciata per provare a dissetarsi durante l’estate. Nulla di più sbagliato! L’acqua fredda, infatti, rimane bloccata nello stomaco fino a che non raggiunge la temperatura corporea. Cosa significa? Che l’acqua gonfia il tuo stomaco, facendoti passare l’appetito.

Dobbiamo cercare di evitare questa situazione. Mangiare è essenziale per rimanere in forze durante le giornate estive più calde. Altrimenti, da cosa potremmo prendere le energie sufficienti per affrontare la giornata? Piuttosto, cerca di bere acqua leggermente fredda o, ancora meglio, a temperatura ambiente!