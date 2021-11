Spesso, quando siamo fuori casa, il bisogno di andare in bagno diventa impellente e irrefrenabile. In questi casi, anche chi ha una vera e propria repulsione per i bagni pubblici, dovrà scendere a patti con se stesso ed entrare in uno di questi.

La principale preoccupazione di molte persone riguardo i bagni pubblici è quella di prendere qualche infezione. Almeno su questo, però, la scienza ci fa tirare un respiro di sollievo, sottolineando che le probabilità di ammalarsi in un bagno pubblico sarebbero davvero basse.

Oltre a questo, però, esistono tanti altri particolari a cui bisogna fare attenzione per evitare di incorrere in problemi di salute. Uno di questi è proprio l’utilizzo della carta igienica.

Alcuni esperti, addirittura, suggerirebbero di non utilizzare questa carta neanche se inserita negli appositi dispenser. Esisterebbe, infatti, un rischio. Ecco di cosa si tratta.

Ecco perché non dovremmo mai usare la carta igienica nei bagni pubblici secondo la scienza

Quando entriamo in un bagno, non possiamo fare a meno di utilizzare la carta igienica, soprattutto se siamo donne, ma partiamo con ordine.

La prima cosa da fare in questi casi è scegliere con attenzione il bagno che vogliamo utilizzare. Uno studio del 1995 pubblicato sul New York Times chiarisce meglio questo aspetto. Gli studiosi monitorarono 4 bagni pubblici situati l’uno accanto all’altro su una spiaggia, e la rispettiva quantità di carta igienica utilizzata negli stessi.

Ecco quali sarebbero i bagni più puliti

Al termine delle 10 settimane di osservazione, si notò che le persone avevano sfruttato soprattutto i bagni centrali. Questo lo si capì perché il 60% della carta igienica utilizzata era proprio quella dei bagni centrali.

Alla luce di ciò, gli studiosi supposero che i bagni meno utilizzati, e quindi più puliti, fossero quelli laterali. Nonostante questo, però, il modo migliore per valutare questo aspetto rimane quello di ispezionare le cabine e scegliere il bagno che ci sembra più pulito.

Attenzione alla carta igienica per questo motivo

Gli esperti, inoltre, suggeriscono di non utilizzare la carta igienica, neanche se collocata nei corretti dispenser, per un semplice motivo. Questa, infatti, potrebbe essere contaminata da batteri, diffusi proprio dallo sciacquone. Ecco perché non dovremmo mai usare la carta igienica nei bagni pubblici secondo la scienza.

In questo caso, quindi, il consiglio è quello di utilizzare i propri fazzoletti di carta e di eseguire una migliore pulizia una volta giunti a casa.

Il consiglio in più per chi viaggia con i bambini

In generale, quando si utilizza un bagno pubblico, è sempre meglio non sostare troppo a lungo nella cabina. Inoltre, è bene toccare il meno possibile le superfici presenti intorno a noi.

Tutto ciò potrebbe diventare difficile da mettere in pratica nel caso in cui utilizzassimo il bagno pubblico con un bambino al seguito.

In questo caso, senza creargli la fobia per lo sporco, basterà fornire al nostro piccolo accompagnatore l’attenzione per le norme di igiene necessarie. Stiamo parlando, ad esempio, dell’importanza di lavarsi le mani correttamente e di preferire l’utilizzo di fazzoletti di carta invece che la carta igienica stessa.

