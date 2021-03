Il ciclamino, o Cyclamen, è una pianta originaria della zona mediterranea dal colore rosa chiaro e dal profumo intenso. Il termine cyclamen deriva dalla parola greca kyklos che significa cerchio: si pensa infatti che questo nome derivi dalla sua particolare forma circolare.

Nonostante però l’aspetto molto bello di questo particolare fiore dovremmo pensarci due volte prima di regalarlo a una persona a noi cara. Questo perché nel linguaggio dei fiori ha un significato ben preciso e tutt’altro che positivo. Ecco allora che in questo articolo vedremo assieme perché non dovremmo mai regalare questo fiore alla persona amata.

I vari significati

Se però non dobbiamo regalare questo fiore a una persona amata, possiamo sempre utilizzarlo in altre occasioni e con diversi significati.

Il ciclamino, infatti, è anche un simbolo di fertilità. Possiamo quindi regalarlo con sicurezza per augurare a una coppia di innamorati l’arrivo di un bebè.

Allo stesso modo questo fiore e anche segno di buona fortuna. Sembrerebbe infatti che in passato venisse piantato sui balconi e nei giardini per allontanare malefici e spiriti. Potremmo allora regalarlo a un amico o un’amica che stanno vivendo un periodo difficile: magari non avrà molto effetto, ma sarà sicuramente un regalo molto gradito.

Ecco perché non dovremmo mai regalare questo fiore alla persona amata

Secondo gli Esperti della Redazione il ciclamino è un fiore che non dovrebbe essere mai regalato al proprio partner. Non dobbiamo infatti farci ingannare dalle sue forme vivaci e colori sgargianti, questo fiore ha un messaggio tutt’altro che positivo.

Le radici di questa pianta contengono una sostanza velenosa per l’essere umano, ecco perché il ciclamino trasmette un messaggio di diffidenza e insicurezza. Associare quindi questo messaggio ha una relazione sentimentale lo trasforma in una dimostrazione di esitazione nei confronti della storia d’amore.

Un messaggio che sicuramente nessuno vorrebbe passare alla persona amata, rischiando anche di rovinare un dono altrimenti perfetto.

