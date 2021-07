Le scarpe sono ogni giorno alla base del guardaroba di ogni persona. Possiamo anche indossare un abito semplice o di qualità mediocre, ma un buon paio di scarpe è tutto ciò ci serve. Le scarpe giuste, infatti, rendono perfetto qualsiasi outfit e salvano ogni situazione. Questo è un po’ il potere di tutti gli accessori, naturalmente se scelti con attenzione e alla moda. Le scarpe, tra questi, occupano spesso e volentieri un posto privilegiato. La loro scelta e il loro acquisto vanno sempre ben oltre il senso pratico. Lo shopping delle scarpe genera infatti felicità e solitamente impegna più tempo rispetto all’acquisto di altri articoli.

Quando compriamo un nuovo paio di scarpe che abbiamo tanto desiderato, vorremmo indossarle il più possibile. Sarebbe consigliabile, però, resistere alla tentazione di vederle ai nostri piedi sempre. Ecco perché non dovremmo mai indossare lo stesso paio di scarpe ogni giorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una questione di autostima

Le scarpe non soltanto migliorano il look che abbiamo scelto e lo completano, ma aumentano anche la fiducia che abbiamo in noi stessi. Così come un nuovo taglio di capelli, con la differenza che la scelta del paio di scarpe da indossare è giornaliera. Nella moda se non scegliamo bene le scarpe, possiamo dire addio a una prima buona impressione. Questo perché le scarpe parlano di noi, dicono agli altri chi siamo. Bisogna quindi scegliere le scarpe con saggezza e intelligenza, più che nella scelta dei vestiti.

Ecco perché non dovremmo mai indossare lo stesso paio di scarpe ogni giorno

Quando acquistiamo un nuovo paio di scarpe dobbiamo convivere con l’idea di non poterle indossare ogni giorno. Le scarpe, infatti, assorbono il sudore dei piedi. Il fatto che i piedi sudino è assolutamente normale e molto comune. I problemi si verificano quando non si lascia abbastanza tempo alle scarpe di arieggiare ed eventualmente asciugarsi bene. Le scarpe, se indossate anche appena umide, perderanno presto la loro forma. Le scarpe acquistate con tanto desiderio saranno così cestinate presto.

Il trucco per conservare più a lungo le nostre scarpe intatte nella forma e nella funzionalità, quindi, è alternarle nei giorni. Si dice che in media le persone abbiano 20 paia di scarpe nel guardaroba. Cambiare quotidianamente la calzatura non sarà sicuramente un problema, ma espressione di cura e intelligenza.