Quasi nessuno sa che la maggior parte degli oggetti che vengono cestinati tutti i giorni, possono essere riutilizzati senza enormi sforzi. Non si parla di riutilizzare ad esempio una bottiglia per darle lo stesso scopo, di contenere liquidi, ma di creare nuovi oggetti in modo del tutto creativo.

Ad esempio in un precedente articolo, abbiamo visto che basta una bottiglia di plastica per creare una sorprendente composizione mai vista prima con le piante. Uno dei modi più originali e facili, per riciclare una delle tante bottiglie di plastica destinate al cestino dei rifiuti.

Molti sono gli oggetti che possiamo non buttare per riutilizzarli con straordinaria creatività e questo vale anche per i contenitori di una famosa bevanda.

Come dire addio allo spreco con idee fantastiche da provare subito

Tutti i giorni compriamo tantissimi oggetti, di cui la maggior parte involucri che contengono uova, bibite o alimenti di vario genere. Ecco, proprio questi, possono essere riutilizzati per vari scopi, con un pizzico di creatività e un po’ di manualità. Un po’ come questa idea creativa per riciclare in maniera simpatica ed intelligente un recipiente molto comune in cucina.

L’alluminio è uno di quei contenitori che può essere manipolato per riciclarlo in svariati modi. Tra tanti contenitori che ci sono in commercio, c’è ne uno in particolare. Si tratta di lattine di bibite come Coca Cola, Pepsi, Fanta e molte altre che a soli pochi euro la maggior parte delle persone acquista quotidianamente.

Ecco perché non dovremmo mai buttare i contenitori di questa famosa bevanda ma riutilizzarli

Apparentemente, guardando una lattina di Coca Cola, non si riesce ad immaginare un suo possibile riutilizzo. Ma con un po’ di fantasia, possono venir fuori delle straordinarie idee da realizzare, facendo attenzione ad indossare dei guanti di protezione per non farsi male.

Una delle idee più originali, è senz’altro un piccolo distributore di pop-corn. Occorreranno un paio di lattine, una dove dovrà alloggiare la candela e l’altra dove dovranno essere cotti i pop-corn.

Prendere una lattina, tagliarla in due e utilizzare la parte di sotto che dovrà contenere la candela. Questa dovrà avere un alloggio e un sostegno dove dovrà poggiare l’altra lattina. Quindi, tutte le parti che non servono, si potranno eliminare, lasciando la struttura essenziale.

La lattina di sopra potrà essere incisa ad alzare un lembo verticale, dal basso verso l’alto, spesso circa 3/4 cm che fungerà da canna direzionale per i pop-corn. Infine prima di testare il piccolo distributore, con una pinza definire tutti i bordi in alluminio che sono stati fatti, ripiegando il bordino all’interno.

Se si posseggono molte lattine, invece, non si potrà far a meno di creare un vero e proprio albero di natale, visto che ci avviciniamo al Natale. La base potrà essere ad esempio di 10 lattine e progressivamente strato sopra strato, arrivare fino in cima.

Le lattine possono essere riutilizzate anche per creare dei bellissimi vasi. Occorrerà eliminare la parte superiore con un apriscatole, arrotondare il bordino con una pinza verso l’interno e il gioco è fatto.

