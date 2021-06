Tutti amano il riciclo creativo e anche in questo articolo vedremo come risparmiare sugli acquisti. Proponiamo un’idea davvero carina che potrà essere usata da grandi e piccini e starà bene nella cameretta o in uno studio o in un ufficio.

L’oggetto che andremo a riciclare è il giornale. A casa siamo pieni di quotidiani, le riviste che ci informano di tutto ciò che succede in Italia e nel Mondo. Dopo averlo letto perché buttarlo nella spazzatura se possiamo riutilizzarlo con questa tecnica?

Ecco perché non butteremo più i giornali grazie a questa strepitosa idea di riciclo creativo per risparmiare sugli acquisti

Per creare il nostro portapenne abbiamo bisogno di quotidiani, uno stecchino lungo per spiedini, un rotolo di carta igienica e colla vinilica.

Prendiamo una carta di giornale e posizioniamo lo stecchino in diagonale partendo dall’angolo del quotidiano. Arrotoliamo per bene e strettamente e mettiamo un po’ di colla vinilica nell’ultima parte del foglio per bloccare. Attacchiamo l’ultima parte con la colla e stacchiamo lo stecchino. Proseguiamo con questa procedura per prepararne circa una ventina.

Prendiamo un rotolo di carta igienica e spargiamo la colla vinilica per attaccare verticalmente le cannucce di giornale. Attacchiamo al centro, che sono più resistenti, con le due estremità che fuoriescono. Attacchiamo le cannucce una accanto all’altra sempre seguendo questa procedura. Prima di incollarle tutte tagliamo le parti che fuoriescono. Con un pennellino spalmiamo un pochino d’acqua sopra le cannucce. Aiutandoci con lo stecchino apriamo i buchi e versiamo una goccia di colla. Lasciamo asciugare.

Dopo di che prendiamo la misura della circonferenza e creiamo con del cartoncino (usando anche i rotoli stessi) la base. E la incolliamo con la colla vinilica o con la colla a caldo. Ecco perché non butteremo più i giornali grazie a questa strepitosa idea di riciclo creativo per risparmiare sugli acquisti.