Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cucinare è sicuramente un’arte, ma allo stesso modo lo è anche risparmiare sempre che sia fatto in maniera intelligente. Esistono, infatti, dei materiali che erroneamente vengono buttati ogni giorno, quando potrebbero essere riutilizzati apportando dei benefici alla casa.

A questo proposito abbiamo un consiglio che può essere utile sia per i piatti che per le piante. Oggi, infatti, sveliamo un trucco che ridurrà gli sprechi e aiuterà a semplificare le magagne della vita di tutti i giorni. Ecco perché non bisognerebbe mai buttare l’acqua delle patate.

Pulisce i piatti e argenteria

Questo liquido, essendo pieno di amido, è utilissimo per pulire l’argenteria e togliere quella fastidiosa patina grigiastra che si forma con il passare del tempo. Questa molecola, infatti, ha un potere addensante che permette di rimuovere lo sporco senza sforzo.

Allo stesso modo è anche utile nel momento in cui si devono scrostare i piatti da residui di cibo molto difficili da togliere.

Rinvigorisce le piante di casa

Un altro utilizzo può essere applicato in campo botanico. Infatti moltissime persone hanno delle piante in casa o in balcone e spesso utilizzano dei prodotti chimici per renderle più forti e sane.

A volte, però, conoscere dei piccoli trucchi naturali può aiutare a risparmiare molti soldi, ottenendo comunque lo stesso effetto. Bagnarle con l’acqua di cottura delle patate è un buon consiglio per fertilizzarle oltre che per evitare la crescita di sterpaglie indesiderate. In sintesi, ecco, dunque, perché non bisognerebbe mai buttare l’acqua delle patate.

Oggi abbiamo svelato due buoni motivi per riciclare l’acqua delle patate. Se si desidera scoprire come prendersi cura al meglio della propria casa, consigliamo di consultare i vari articoli presenti sul sito dedicati a questo argomento. Ad esempio ecco qui un articolo che spiega come avere dei pavimenti puliti, profumati e quindi a prova di coronavirus.