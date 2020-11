In cucina vicino a fornelli si tiene il sale grosso, quello fino e lo zucchero. In questo modo cucinare è più comodo perché si ha tutto l’occorrente vicino e la cucina è ben organizzata. Ogni cosa è al proprio posto. I contenitori possono essere in vetro, in ceramica e in plastica. La plastica per ovvi motivi è meglio tenerla lontana da fonti di calore, quindi la scelta ricade sempre o sui contenitori in ceramica oppure in vetro.

Di contenitori ne esistono veramente tanti e di tutte le forme. Vi sono quelli quadrati, quelli tondi, quelli dipinti a mano e quelli di design, ma prima di scegliere quello giusto per casa è necessario ragionare bene sul materiale. Se si ha il desiderio di tenere i contenitore vicino ai fornelli, però, si dovrebbero usare quelli in ceramica e non in vetro.

Ecco perché non bisogna tenere i contenitori di vetro vicino ai fornelli

Il vetro è infatti un materiale che non lascia respirare ciò che è presente al suo interno. Per questo motivo infatti spesso il sale o lo zucchero rimangono attaccati alla superficie. Se a casa si hanno dei contenitori in vetro è sempre meglio cercare di non chiudere il coperchio troppo bene, ma conviene lasciare uno spiraglio d’aria, così facendo il materiale presente al suo interno non si attacca alla superficie e sarà poi più facile lavarli.

Per evitare dunque che il sale si attacchi alle superficii del contenitore conviene usare la ceramica. Questo materiale al contrario del vetro è ottimo anche se messo vicino ai fornelli, perché lascia passare l’aria e così facendo non si avranno più problemi di zucchero attaccato. Ecco perché non bisogna tenere i contenitori di vetro vicino ai fornelli. Se invece questi sono lontani da fonti di calore allora il vetro si può tranquillamente utilizzare.

