Sarà capitato un po’ a tutti di notare che la frutta, messa a contatto con le mele, tenda a maturare molto prima. Ed effettivamente è vero.

C’è una ragione scientifica per cui non bisogna mai mettere le mele insieme ad altra frutta. Le mele, infatti, attraverso un complesso processo biochimico che implica la produzione e il rilascio di un ormone chiamato etilene, maturano e fanno maturare prima la frutta circostante.

Va fatta una distinzione

La mela, così come la pera, la pesca, la banana e il kiwi – ma questo vale anche per il pomodoro, il peperone e la melanzana – sono detti frutti “climaterici”. Ciò vuol dire che continuano la loro maturazione anche si sono staccati dalla pianta.

Questi frutti raggiungono il loro giusto grado di maturazione molto tempo dopo essere stati staccati dalla pianta. Questo favorisce la loro conservazione e permette ai produttori di spedirli anche a migliaia di chilometri.

Esiste anche un’altra categoria di frutti, come gli agrumi, l’uva e le fragole, che interrompono la maturazione non appena si separano dalla pianta. Il grado di maturazione non avanza con il tempo. Questi frutti sono detti “aclimaterici” o “non climaterici”. In questo caso il consiglio è di consumare il frutto prima possibile, poiché il tempo non migliorerà le proprietà organolettiche dello stesso.

Il caso specifico della mela

La mela, rispetto al resto della frutta “climaterica” è quella che in assoluto produce più etilene, un ormone volatile. Ma non solo, lo rilascia anche nell’ambiente circostante.

Ecco perché non bisogna mai mettere le mele insieme ad altra frutta, farebbero maturare molto più in fretta anche la frutta che le circonda.

Al contrario, invece, se si ha della frutta ancora troppo acerba, come le banane verdi, ad esempio, basterà metterle vicino alle mele e matureranno in fretta. Ovviamente questo vale solo per frutti sensibili all’ormone (etilene). Deve, quindi, trattarsi di frutta di tipo climaterico come la mela, altrimenti non maturerà.