Fili, spaghi e gomitoli di lana sono fra i giochi preferiti dai mici. Eppure, possono rivelarsi pericolosi. Ecco perché non bisogna mai far giocare il gatto con un filo.

Tutti i pericoli di fili, spaghi e gomitoli di lana

Non c’è niente di più adorabile che guardare un gattino giocare con un gomitolo di lana. Eppure, questo divertimento potrebbe risultare fatale per il micio. Infatti, giocando con la lana, i gatti ne ingeriscono piccole quantità. Sommate nel tempo, queste possono danneggiare la loro salute. Ma non sono solo i fili di lana ad essere vietati. Spaghi da cucina, corde, lacci di scarpe e altri fili possono essere ancor più pericolosi. Soprattutto se si lascia che il gatto ci giochi senza supervisione. Infatti, il micio può inavvertitamente ingerirli. Ecco perché non bisogna mai far giocare il gatto con un filo.

I veterinari chiamano questo problema “ingestione di un corpo estraneo lineare”. Il filo può rimanere incastrato alla base della lingua del gatto. Nel tentativo di digerire l’oggetto, l’intestino rischia di accartocciarvisi attorno. Il risultato potrebbe essere una lacerazione o una peritonite. È importante dunque non lasciare in giro per casa fili di alcun tipo. Occorre fare attenzione soprattutto agli spaghi che avvolgono salami, arrosti, insaccati. Questi, infatti, risultano deliziosi per i gatti. Aumenta quindi il rischio che li ingeriscano.

L’importanza del gioco per i gatti

Una volta eliminati i giochi pericolosi, è comunque importante permettere al gatto di divertirsi. Infatti, il gioco è fondamentale per il benessere del gatto. Non solo gli permette di combattere la noia e evitare problemi di comportamento. È anche un modo per allenare il micio e assicurarsi che non diventi sovrappeso. Questo aspetto è cruciale per i gatti d’appartamento. Infine, giocare con il proprio amico a quattro zampe è un modo divertente per migliorare il proprio rapporto con lui. Spazio quindi al gioco, ma sempre in sicurezza!

