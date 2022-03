Ecco perché non bisogna mai buttare i torsoli e i semi di mela o di altri frutti perché sono utilissimi in cucina

La qualità di uno chef non è tanto quella di trasformare prodotti già costosi in grandi creazioni culinarie. Chi sa usare tutti gli strumenti della cucina e conosce i segreti delle varie materie prime sa bene che si può realizzare un piatto da gran ristorante usando anche solo le patate.

Inoltre, la sfida ancora ulteriore non è quella di usare prodotti a basso costo ma addirittura di riciclare delle parti che altrimenti dovremmo buttare. Un esempio su tutti è il grasso in eccesso della carne o del prosciutto che, invece di gettare via, potremmo usare come condimento per altre pietanze.

I francesi, ad esempio, usano il grasso d’anatra per far friggere le patate e altri alimenti. Un altro esempio è dato dai cosiddetti scarti della frutta. Infatti, ecco perché non bisogna mai buttare i torsoli e altre parti delle mele e della frutta in generale.

Salse e sciroppi

Partiamo dai semi e dalle bucce della mela o di altri frutti come la pesca. Prendiamo tutti questi ingredienti, anche insieme, e li mettiamo a bollire in una pentola molto capiente. Se non siamo sicuri della provenienza della nostra frutta, sarebbe comunque meglio lavare tutto sotto acqua fredda corrente, per eliminare l’eventuale presenza di pesticidi.

Ad ogni modo, dobbiamo farli bollire per molto tempo per poter permettergli di rilasciare tutti i loro aromi. Aspettiamo fino a quando l’acqua si è consumata quasi del tutto e aggiungiamo un po’ di zucchero.

Per chi ama le salse più floreali, possiamo anche aggiungere qualche fiore commestibile e far continuare a bollire.

Ciò che stiamo preparando può avere varie funzioni in cucina.

Se vogliamo creare una salsa dolce per insaporire le carni come ci tramanda la cultura germanica, dobbiamo necessariamente far bollire per tanto tempo il composto. La salsa deve essere densa e potersi spalmare bene sulla carne.

Se invece vogliamo regalarci uno sciroppo o una semplice bevanda, anche rinfrescante, dobbiamo lasciare più acqua. L’importante è comunque non dimenticarsi di aggiungere un po’ di succo di limone a metà cottura.

Certo, quando siamo soddisfatti della consistenza della nostra salsa o del nostro sciroppo dobbiamo andare a scolare il tutto e poi buttare via ciò che resta.

Se abbiamo un orto, possiamo buttare i resti direttamente nella terra che l’aiuterà a concimare bene.

