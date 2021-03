Vengono chiamati tappi a corona. Sono costituiti quasi completamente di metallo e vengono utilizzati per chiudere prodotti come birra, succhi, salse e conserve. Dopo l’utilizzo, questo particolare tipo di tappo, viene solitamente buttato. Se sorge il dubbio su quale sia il contenitore giusto per la differenziata, ecco la risposta. Essendo in metallo, questi tappi andrebbero gettati o con la plastica o con il vetro.

La Redazione di PdB propone, invece di buttarli, di trasformare i tappi a corona in modo utile e creativo. Ecco perché non bisogna buttare i tappi della birra per riciclarli in modo intelligente e, perché no, anche risparmiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Un’idea vantaggiosa

Per la loro particolare forma, i tappi della birra o dei succhi di frutta, possono avere vari utilizzi. Uno di questi è farne dei sottobicchieri o sottopentola. Si rimane stupiti dalla resistenza di questi tappi che, poiché fatti di metallo, sopportano abbastanza bene il calore. Inoltre, grazie all’ampia gamma di colori, si può dare ampio spazio alla creatività.

Servirà una base di compensato o sughero e tappi a corona della quantità giusta per ricoprirla. Aiutandosi con della colla forte, i tappi andranno incollati sulla superficie secondo la forma che si è dato alla base.

Un’altra idea che sfrutta la forma dei tappi a corona è farne dei piccolissimi portafotografie o spille. La parte concava, infatti, è perfetta per accogliere immagini o mini-foto. Basterà incollarle, avendo cura di ritagliarle prima seguendo la circonferenza del tappo. Sul retro, invece, si applicherà una spilla da balia, o una puntina, o ancora una piccola calamita.

Ecco perché non bisogna buttare i tappi della birra per riciclarli in modo intelligente

Se si sta pensando a qualcosa di più estroso e appariscente, ecco che dai tappi di birra nascono collane e orecchini di design. Infatti, la forma arrotondata, i contorni smerigliati, fanno dei tappi a corona dei perfetti ciondoli: ecco che nascono i gioielli ecologici.

I tappi possono essere rivestiti utilizzando la tecnica del decoupage, oppure dipinti seguendo la propria ispirazione. Per il gancetto servirà un po’ più di pazienza e lavoro. Questo perché ciascun tappo dovrà essere forato cercando di non romperlo. I ganci per orecchini si trovano facilmente nelle mercerie e online.

Approfondimento

Ecco perché non si dovrebbero buttare le bucce delle arance per dieci utilizzi alternativi