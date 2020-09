Ecco perché non bisogna assolutamente mai lavare il pollo prima di cucinarlo.

È difficile credere che un alimento non debba essere lavato prima di metterlo in pentola. Eppure è proprio così, e vediamo perché.

Attenzione alla diffusione crociata

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quando compriamo delle mele e le portiamo a casa, la prima cosa che facciamo è lavarle. Le poggiamo sul tavolo per asciugare e poi le sistemiamo nella cesta da frutta. Quest’operazione che consideriamo sicura, invece si rivela pericolosa.

Col lavaggio l’acqua ha sciolto, ma non eliminato, le sostanze pericolose che sono sulla buccia. Ogni volta che qualche particella d’acqua passerà sul tavolo, o sul grembiule da lavoro o su qualsiasi altra parte, queste sostanze si diffonderanno. Se poggiassimo un bicchiere sul tavolo, questo sarebbe già contaminato da esse. Per frutta e verdure la cosa migliore è metterle in bagno con del bicarbonato e poi sciacquare bene.

Meglio non lavare i funghi

Gli appassionati di funghi sanno bene che lavarli non gioverà al risotto. L’acqua, infatti, farà sparire buona parte del loro profumo, un elemento essenziale per il risotto ai funghi.

Ecco perché non bisogna assolutamente mai lavare il pollo prima di cucinarlo

Il pollo è l’unico alimento che non bisogna mai lavare. Ma non solo, bisognerebbe evitare proprio di toccarlo con le mani o toccarlo il meno possibile. È difficile eliminare con l’acqua ciò che c’è sul pollo, e rischieremmo anche di diffondere sostanze pericolose in altre zone della cucina.

Sulla pelle del volatile troveremo allora batteri fecali, la salmonella e anche il Campylobacter che sono all’origine di intossicazioni molto pericolose. Per evitare una diffusione crociata è sempre meglio non lavare il pollo e pulirlo, con fogli di carta assorbente, da sporcizia o sangue.

Dopodiché lo si cuocerà a più di 85° centigradi per eliminare i pericolosi batteri. Questo è quello che è emerso da una ricerca del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti.