In cucina si combina proprio di tutto. Pentole, padelle, teglie ne sanno qualcosa. Che facciamo quando le incrostazioni non si tolgono? Buttiamo e ne ricompriamo di nuove. Eppure, con qualche piccola accortezza possiamo dare una seconda chance agli utensili da cucina. Ecco perché non avremo mai più padelle e tegami incrostati dentro la spazzatura grazie a questo semplice e geniale rimedio per riutilizzarli.

Come riutilizzare la padella

Innanzitutto, cerchiamo di pulire al meglio le padelle sporche con acqua calda, aceto e bicarbonato. Lasciamo agire per qualche minuto e poi risciacquiamo. Dopo aver asciugato con un panno morbido e asciutto, vediamo come riutilizzarle.

Dipingiamo con colore acrilico preferibilmente nero tutta la base e la superficie con un pennello. Evitiamo di dipingere sia il manico che l’interno della padella. Dopo di che tamponiamo con una spugnetta e lasciamo asciugare. Passiamo un’altra mano di acrilico nero e procediamo con le stesse mosse descritte prima.

In un foglio di carta, disegniamo con la matita il contorno di un piattino da caffè e ritagliamo con le forbici. Pieghiamo a metà il cerchio realizzato e poi nuovamente a metà fino ad ottenere 16 spicchi. Ripassiamo le pieghe con la penna aiutandoci con un righello. Posizioniamo il cerchio sopra la base della padella esattamente nella posizione centrale e prendiamo le misure degli spicchi con la matita. Quindi ripassiamo nella padella le linee e disegniamo un piccolo cerchio di 1 cm partendo dal punto centrale.

Al via con le decorazioni! Usiamo tanti colori acrilici diluiti quanti vogliamo per dipingere la nostra padella. Ecco un bellissimo e originale “quadro” da appendere.

Come riutilizzare il tegame

Come per la padella, passiamo l’acrilico bianco sulla base e su tutta la superficie tranne i manici e l’interno. Diamo due passate, picchiettiamo con la spugnetta e lasciamo asciugare. Usiamo l’acrilico rosso sulla base e sui manici, picchiettando e facendo asciugare.

Prendiamo una bacinella, mettiamo un sacchetto di plastica e riempiamo d’acqua. Versiamo uno smalto per unghie rosso e immergiamo il tegame. Prendiamo il cestello da cucina e incolliamo lo spago con la colla a caldo sul cestello fino a metà dello stesso. Infiliamo il cestello dentro al tegame e posizioniamo le nostre splendide piantine. Ecco perché non avremo mai più padelle e tegami incrostati dentro la spazzatura grazie a questo semplice e geniale rimedio per riutilizzarli.