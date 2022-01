Capita spesso di seguire la ricetta passo per passo e non ottenere i risultati sperati. Abbiamo dosato alla perfezione gli ingredienti, impostato la temperatura del forno e rispettato i tempi. Eppure non appena sforniamo il nostro soffice dolce lo vediamo sgonfiarsi in un attimo. O peggio ancora, rimane super piatto e lo teniamo di più in cottura per poi bruciarlo.

Quando ci troviamo davanti a questi risultati è normale avere un po’ di sconforto. Pensiamo di non avere doti culinarie e non capiamo proprio cosa abbiamo sbagliato. In realtà gli errori commessi potrebbero essere davvero banali e non dipendere dalle nostre abilità. La causa del nostro disastro culinario potrebbe nascondersi in alcuni piccoli accorgimenti che non tutti conoscono.

Ecco perché muffin o torte non si gonfiano mai o si sgonfiano subito quando li tiriamo fuori dal forno

Ci piacerebbe preparare dei cupcake bellissimi e gustosi o anche una semplice ciambella soffice come una nuvola. Ma ci troviamo sempre a combattere con la lievitazione, sembra sempre andare storto qualcosa. Ma i motivi potrebbero essere diversi, ecco alcuni degli errori che potremmo fare.

Importantissimi i tempi ma non solo di cottura

Non basta utilizzare la giusta temperatura e i giusti tempi di cottura. Per dei deliziosi muffin dolci ma anche salati bisogna prestare attenzione alle tempistiche di preparazione. Infatti non dovrebbero passare più di 15 minuti dalla fine della preparazione a quando li inforniamo. È importantissimo evitare che il lievito si attivi prima dell’inizio della cottura. Se non possiamo infornarli subito riponiamo l’impasto in frigorifero così il freddo ritarderà il processo.

La temperatura del forno è uno degli altri motivi per cui muffin e torte hanno problemi di lievitazione. In generale sarebbe bene utilizzare una temperatura massima di 180° gradi per il forno statico. Mentre per il forno ventilato la temperatura ideale è 160° gradi. Se la temperatura è troppo alta si formerà subito la crosticina superiore che poi si romperà troppo presto. Causando così la fuoriuscita di aria e il blocco della lievitazione.

Uno degli errori più comuni

Lo sappiamo eppure difficilmente ci tratteniamo. Non dovremmo mai aprire lo sportello del forno prima che passino un tot di minuti. Questo gesto che sembra del tutto innocuo può mandare all’aria tutti i nostri sforzi. Sarebbe bene non aprirlo prima della fine della cottura che per i muffin è circa 18-20 minuti. Se proprio vogliamo controllare prima come procede allora ricordiamoci questa regola. Apriamo il forno non prima che siano passati almeno 2/3 del tempo richiesto dalla ricetta. Quindi per i muffin ad esempio non prima di 13 minuti.

Quindi, ecco perché muffin o torte non si gonfiano mai o si sgonfiano subito quando li tiriamo fuori dal forno. Ora che conosciamo il motivo possiamo preparare tutti i muffin che vogliamo senza aggiungere più lievito.

