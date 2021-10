Il conto alla rovescia sta iniziando per quella che viene considerata la festa per eccellenza. Oltre a pensare ai regali, ai cenoni, alle decorazioni, molti stanno già programmando le proprie vacanze proprio in quel periodo. Molti preferiscono i tradizionali mercatini dove immergersi in atmosfere magiche. Mentre altri scelgono di visitare posti nuovi e al caldo.

Quest’anno occorrerà prestare un po’ più di attenzione e qualche accorgimento, in vista delle possibili restrizioni dovute al Covid. Ma in questa rubrica consigliamo luoghi in cui poter andare.

Ecco perché moltissimi stanno già prenotando queste destinazioni per un Natale al caldo spendendo pochi soldi.

Vediamo quali sono le migliori destinazioni per il 2021

Dove si può viaggiare per turismo? È necessario il Green Pass? Ci sono restrizioni? Tutte domande giuste, considerando che la situazione non è ben definita. L’ultima ordinanza del 25 ottobre, valida fino al 15 dicembre, spiega però che è possibile. Dunque, quest’anno la scelta dei luoghi dove trascorrere le festività è condizionata dalla situazione pandemica e dalle restrizioni in atto. Grazie agli elenchi che la Farnesina aggiorna periodicamente, è possibile viaggiare in maniera sicura.

Ad esempio, nell’elenco A e B sono inseriti i Paesi che non prevedono restrizioni.

L’elenco C contiene gli Stati in cui si può viaggiare con Green Pass e senza quarantena al ritorno.

Mentre nell’elenco D sono inseriti i Paesi più lontani, dove poter andare per turismo e con una quarantena di 5 giorni al rientro in Italia.

Fatte queste dovute premesse, vediamo dove poter trascorrere le vacanze. Per facilitare gli spostamenti turistici, il Governo ha stabilito dei veri e propri “corridoi turistici Covid-free” fino al 31 gennaio 2022.

Portogallo, con le sue città del versante sud è sempre stata meta molto apprezzata per le vacanze degli italiani. Il clima a Dicembre è quasi primaverile. Il costo del soggiorno può essere ben limitato grazie ad una vasta presenza di b&b e camere con un’ottima proporzione qualità-prezzo.

L’Egitto è il sogno di molti. Per fortuna ha annunciato la riapertura ai turisti italiani dopo oltre un anno di blocco. Tuttavia, è possibile solo raggiungere le località turistiche di Sharm el Sheikh e Marsa Alam. Poco male, se si considera che sono le mete più gradite. Potrebbero sembrare lussuose e irraggiungibili, ma non lo sono, grazie anche al cambio valuta lira egiziana-euro molto vantaggiosa per la nostra moneta.

Isole Fiji, paradisiaca destinazione riapre le frontiere ai viaggiatori completamente vaccinati. È un viaggio impegnativo, fattibile per chi ha a disposizione molto tempo, vista la lunga distanza. Nonostante le apparenze, è possibile organizzare un viaggio low cost.

La Thailandia è pronta ad accogliere i turisti italiani dal 1° novembre. Con le sue isole mozzafiato, è una delle destinazioni più amate, anche per i costi bassi di alloggio e cibo.

Indonesia, Bali ha stilato un elenco di turisti provenienti solo da alcuni Paesi, tra cui l’Italia. Bali offre moltissimo: il costo della vacanza può andare da basse cifre, se si viaggia tra ostelli e pacchetti organizzati, fino a costi stellari se si scelgono hotel di lusso.