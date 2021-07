Ad oggi, fortunatamente, abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che ci permettono, almeno per i disturbi e i fastidi più comuni, di tenere i valori sotto controllo autonomamente. Questo grazie al fatto che le misurazioni di questi valori, nella maggior parte dei casi, è possibile farle anche senza essere medici. E, soprattutto, dalla comodità della propria casa.

Valori importanti

Un esempio lampante lo abbiamo avuto durante la pandemia con il saturimetro. Grazie a questo strumento, infatti, tantissimi hanno potuto monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, importanti per capire il decorso dell’infezione. Come ben sappiamo, però, non esiste soltanto il saturimetro in questa categoria, ma abbiamo anche il glucometro e lo sfigmomanometro. Per misurare rispettivamente glicemia e pressione arteriosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché moltissimi la mattina misurano la pressione almeno tre volte di seguito

Proprio perché si tratta di una misurazione autonoma, e quindi senza la presenza di un medico, dobbiamo impegnarci al fine di farla al meglio. Senza distrazioni o errori, in quanto i valori potrebbero risentirne. Allarmandoci inutilmente o, in caso contrario, dandoci cifre sbagliate e fuorvianti. Per questo motivo in tanti si chiedono come misurare la pressione e, in particolar modo, quante volte. Sembra che molti esperti, infatti, suggeriscano di effettuare più misurazioni, fino anche a tre volte. Questo perché si avrà una stima molto più accurata e veritiera dei valori.

Difatti, considerando tutti i possibili errori che possiamo fare al momento della misurazione, farla una sola volta potrebbe restituirci dei valori fuorvianti. Facendolo tre volte, invece, sarà possibile stilare una media, e conoscere con maggiore esattezza i numeri.

Non a caso, diversi medici suggeriscono di misurarsi la pressione al mattino appena svegli e di effettuare dalle due alle tre misurazioni, così da scongiurare eventuali errori di distrazione. Un atto fondamentale per tenere sotto controllo una parte importantissima della nostra salute.

Per chi se lo stava chiedendo, dunque, ecco perché moltissimi la mattina misurano la pressione almeno tre volte di seguito.