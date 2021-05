Oggi andremo a vedere come utilizzare la colla a caldo per degli utilizzi davvero incredibili. Chi ha dimestichezza con la colla a caldo, sicuramente sa che può esser utilizzata per funzioni diverse. Come, ad esempio, per le grucce e i tappeti.

Ecco perché molti stanno utilizzando la colla a caldo per questi usi davvero inaspettati

Iniziamo con gli appendiabiti! Se mettiamo un po’ di colla a caldo sulle grucce nella parte delle spalle, i nostri capi non scivoleranno più.

Quante volte abbiamo trovato le nostre camice in seta o poliestere sul fondo degli armadi perché cadute rovinosamente dagli appendini?

Basta un abito leggermente scollato, o una scollatura a barchetta, e la gruccia diventa inutile. Ecco allora che si può adottare questo metodo con la colla a caldo per mantenere saldi anche capi sintetici, grazie ad aumento della presa.

Ecco perché molti stanno utilizzando la colla a caldo per questo uso davvero inaspettato, che salverà persino la nostra vita!

Tutti a casa abbiamo almeno un tappeto che proprio non ne vuole sapere di stare fermo nella collocazione che abbiamo scelto. Soprattutto è pericoloso per cadute e scivoloni che può causare. Ecco allora una soluzione semplice e rapida.

Prendiamo la nostra pistola per la colla a caldo e sotto al tappeto, sempre che non sia di pregio, tracciamo delle strisce di colla negli angoli e che il tappeto non si muoverà più! Mai più scivoloni o ruzzoloni per tappeti mobili!

Occhiali

Altro utilizzo speciale per la colla a caldo è il rivestimento delle stanghette degli occhiali usa e getta. Alcuni occhiali da lettura hanno il difetto di scivolare di frequente dal naso.

Anche se si prova a piegare l’asticella, il problema non si risolve perché composti da materiale scarsamente flessibile. Mettendo un po’ di colla a caldo su quest’ultime riusciremo ad aumentare la grip e quindi non cadranno più.

Alcune tipologie di occhiali hanno le naselle in gomma, e può capitare che vengano perse. In questo caso un rimedio d’emergenza è proprio la colla a caldo.

Ricordiamo che la colla a caldo non è un rimedio definitivo. Pertanto occorrerà recarsi dall’oculista il prima possibile. Mettiamo un punto di colla a caldo dove c’era la nasella in modo che il gancio non faccia male al naso.

Qui, qualche consiglio su come togliere residui di colla.

Ecco spiegato, dunque, perché molti stanno utilizzando la colla a caldo per questi usi davvero inaspettati, da provare subito!