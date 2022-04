La passione per la cucina è ciò che accomuna moltissime famiglie italiane. Soprattutto dal periodo dei vari confinamenti dovuti dal Covid 19 in poi, non solo le mamme o le nonne ma anche gli studenti hanno cominciato a cucinare a casa.

Si riprendono vecchie ricette o si punta sull’originalità delle preparazioni con l’innovazione. Tuttavia, sia che scegliamo la tradizione sia che cerchiamo di innovare, ci sono alcuni problemi che persistono.

Uno di questi è sicuramente l’odore di fritto che a molti può risultare sgradevole. Tuttavia, c’è una soluzione naturale che riesce a risolvere questo problema.

Ecco perchè molti mettono la buccia della mela nell’olio per friggere calamari o verdure come melanzane e zucchine

Questo rimedio ci arriva dalla cultura contadina che è tipica di praticamente ogni regione italiana. Come si sarà già capito, la buccia della mela riesce a coprire molto bene l’odore di fritto, sostituendolo con il suo.

Tra l’altro, la buccia della mela inserita all’interno della padella con l’olio bollente aiuta l’olio a fare meno fumo. Certo, non dovremmo mai arrivare a questo punto, perché vorrebbe dire che non abbiamo controllato bene la temperatura.

Per usare al meglio la buccia della mela nell’olio fritto dobbiamo, però, ricordarci due cose.

La prima è quella di inserirla all’inizio della nostra cottura e non quando l’olio comincia a bollire. Inoltre, la buccia della mela prende tutto l’aroma del fritto, che quindi non si diffonderà in casa ma comunque sarebbe bene areare dopo la cottura.

Infine, la buccia della mela è utilissima per capire quando inserire le altre pietanze come le zucchine, i calamari o le altre verdure. Infatti, il momento giusto per friggere è indicato dalla presenza di piccole bolle vicino alla buccia.

Dunque, ecco perché molti mettono la buccia della mela per friggere i più svariati cibi senza lasciare odori. Spieghiamo meglio perchè e come usarla.

Le alternative

Se non abbiamo a disposizione una mela, possiamo usare alcune facili alternative che ci porteranno lo stesso risultato. Infatti, ci basterà creare una miscela di acqua e qualche spezia che andremo a far bollire nello stesso momento in cui friggiamo.

Possiamo usare delle foglie di alloro, della vaniglia, della cannella o qualche scorza di agrumi.

Prendiamo quindi un pentolino e, solo quando l’acqua comincia a bollire, inseriamo le nostre foglie o le nostre spezie. Si creerà dunque del vapore acqueo che catturerà tutto l’odore di fritto.

Se l’odore è proprio fortissimo, si consiglia di usare l’aceto di vino bianco al posto dell’acqua.

