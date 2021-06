Le teorie su cosa mangiare al mattino sono tante e svariate, ma di certo qualcosa bisogna assumere per affrontare la giornata. Addirittura si dovrebbe bere almeno un bicchier d’acqua a digiuno prima di fare una sana colazione. Ad esempio aggiungere qualche goccia di limone sembra sia davvero un toccasana per l’organismo, stimolando il sistema immunitario, la digestione e l’attività cerebrale. Ma esiste un altro alimento, che grazie alle sue speciali proprietà, se assunto a digiuno, donerà benessere e benefici a tutto il corpo.

Ecco perché molti al mattino bevono acqua e succo di questo frutto tropicale depurativo, per avere dei vantaggi incredibili.

L’ananas

Un frutto tropicale dolce e goloso, fresco e delizioso, ma non è solo buono. Contiene fibre, vitamine, minerali, fitosteroli e bromelina, tutte sostanze che concorrono a depurare l’organismo dalle tossine. Ricco di antiossidanti che contrastano i radicali liberi, l’invecchiamento prematuro.

Acqua di ananas

Per preparare quest’acqua rigenerante, da bere a digiuno, servirà mezzo ananas per ogni litro di acqua. È semplice, basterà sbucciare il frutto, tagliarlo a tocchetti e immergerli in una brocca con l’acqua e lasciarla in frigorifero per tutta la notte. Sarà molto rinfrescante e gustosa, anche se non si aggiungerà lo zucchero. A stomaco vuoto ne servirà anche solo un bicchiere, per assorbire meglio tutte le proprietà.

Fegato e intestino

La bromelina, servirà anche ed contrastare eventuali infestazioni di parassiti. Inoltre sarà un eccellente disintossicante di fegato ed intestino, eliminando le tossine depurerà in maniera naturale.

Occhi sani

Grazie al contenuto di betacarotene e vitamina A, protegge le cellule visive e sembrerebbe diminuire il rischio di malattie legate alla vista, ad esempio la degenerazione maculare.

Altri benefici

La lista sarebbe lunga, perché l’ananas è davvero fantastico, si può usare come antinfiammatorio, per ridurre dolori articolari e artriti. Previene crampi, accelera il metabolismo quindi risulta utile per perdere peso, regola la tiroide. Sembra anche avere effetti positivi e salutari sulle nostre gengive e denti.

