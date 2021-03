Uno dei frutti esotici che si è ben diffuso in Italia è il mango.

Il suo sapore sembra un mix tra l’ananas e la pesca ed inoltre risulta essere molto nutriente.

Questo frutto è ricco di vitamine come la A, del gruppo B e C e sali minerali come il magnesio, il ferro ed il calcio.

Esso può essere mangiato da solo oppure accompagnato ad altri ingredienti per creare dei piatti gustosi.

Il mango si presto bene per la creazione di piatti salati, bevande, insalate, marmellate e tanto altro.

Noi della sezione cucina vogliamo dedicare un articolo su come sia versatile il mango e come con i giusti ingredienti possa rendere esotici i nostri piatti

Ecco perché molti abbinano al mango questi cibi per cucinare piatti economici e strabilianti.

Insalata con mango

Per chi ama le insalate, il mango è un ingrediente che si sposa bene nelle creazioni di esse.

Una ricetta gustosa e semplice da fare può essere un’insalata con avocado, mango, noci, aceto balsamico e succo di limone.

A questa ricetta possiamo anche aggiungere il petto di pollo grigliato,il mango si sposa bene anche con i gamberi e i frutti di mare.

Macedonia

La classica macedonia può essere rivisitata e resa ancora più gustosa grazie all’inserimento del mango.

Possiamo tagliarlo a cubetti aggiungendo pezzi di arancia, fragole, mele e arancia. Oppure possiamo rendere il nostro mango in forma di succo cosi da unirlo al succo di arancia ed al succo di limone.

Questa è una scelta che varia a seconda dei gusti di ognuno di noi, il risultato finale sarà una macedonia esotica dal gusto strabiliante.

Tartare

Il mango può essere adoperato anche nella creazione delle gustose tartare, questo è un piatto di facile realizzazione che lascerà felici i nostri invitati.

Alla classica tartare di salmone aggiungiamo un po’ di mango a cubetti, l’unione di questi due sapori sarà unico ed indimenticabile per il nostro palato.

Per chi lo desidera è possibile aggiungere un po’ di avocado e pepe nero quanto basta.

