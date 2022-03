In questo articolo parleremo di come un trucco per risparmiare tempo e fatica nella vita quotidiana sia diventato virale grazie a TikTok. Le visualizzazioni sono letteralmente esplose ed ora anche in Italia potremmo usufruire di questa semplicissima idea. Quante volte ci è capitato di andare a fare la spesa e dimenticare le borse di tela cerata? Ora alla cassa siamo preda dell’imbarazzo della scelta: acquistare l’ennesima borsa che però potremmo riutilizzare oppure le buste biodegradabili? Per prima cosa, dovremo comunque sborsare del denaro. Anche se si tratta di pochi centesimi è davvero un peccato. Inoltre il sistema di riporre la spesa nelle buste o nelle borse può non essere così efficace per eventuali versamenti nel bagagliaio. Il trucco che sta spopolando su TikTok ci sarà utile proprio nelle nostre spedizioni per la spesa.

Ecco perché molte persone stanno mettendo il cesto della biancheria nel bagagliaio dell’auto e non stanno andando in lavanderia

La cesta per il bucato classica con le due manopole laterali ci può essere utilissima per andare a fare la spesa. In cosa consiste il trucco salvatempo?

Per prima cosa dovremo caricare nel baule una o più ceste della biancheria in plastica. Una volta al supermercato, faremo la nostra spesa e metteremo nel carrello tutto l’occorrente. Alla cassa poggeremo la spesa sul tappeto scorrevole e invece di ritirare nelle buste riporremo nuovamente tutto nel carrello. Eviteremo così spiacevoli attese dei clienti in attesa alla cassa dietro di noi. Ora tornando all’auto troveremo pronta ad aspettarci la nostra cesta. Qui riporremo la spesa fatta in tutta semplicità e rapidità.

Divideremo i prodotti pesanti che potrebbero schiacciare i cibi più delicati. Potremmo suddividere già gli articoli acquistati in base alla collocazione nella nostra dispensa. Altra suddivisione possibile potrà essere in base a ciò che va posto in frigorifero e quello non ha bisogno di refrigerazione. Una volta a casa, in massimo due viaggi dall’auto all’abitazione, avremo portato tutta la spesa all’interno pronta per essere ritirata. L’impugnatura ergonomica della cesta del bucato ci garantirà una comodità ottimale nel trasporto dei pesi.

Il trucco in più

Se volessimo aggiungere a questo trucco, qualcosa di ancor più geniale, potremmo utilizzare un tipo particolare di cesta. In commercio si trovano delle ceste dotate di due supporti per essere appoggiate a terra, richiudibili. Si chiamano ceste del bucato stand up. Sono veramente comode oltre che per il bucato anche per il trasporto della spesa. Ci basterà aprire i due supporti e la cesta sarà completamente autoreggente. Nel frattempo potremmo comodamente riporre nei nostri armadietti le provviste.

Una scelta green

Oltre alla comodità, questo trucco ci farà risparmiare anche molta plastica, anche se biodegradabili.

