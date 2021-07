La passione per il giardinaggio è in continuo aumento e sempre più persone tentano ogni giorno di costruire il loro angolo verde in casa. Per raggiungere quest’obiettivo, molti praticano la tecnica dell’idrocoltura. Questa consiste nella coltivazione delle piante in acqua, senza l’ausilio della terra.

In certi casi, questa tecnica presenta numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi. Le piante, infatti, crescono più rapidamente e senza neanche troppa manutenzione da parte nostra.

Inoltre, si riduce il rischio di formazione di muffe ed il proliferare di parassiti.

Tuttavia, in alcuni casi, capita di dover gestire alcune problematiche non direttamente legate alla salute della pianta, ma alla nostra pazienza.

Ecco perché molte persone stanno mettendo 5 centesimi nei vasi delle piante

Il problema forse più fastidioso di questa tecnica, è che il ristagno d’acqua potrebbe diventare habitat ideale per la formazione delle larve di zanzare.

Gli esemplari adulti di zanzare, infatti, non depositano le loro uova dietro le foglie, o nel terreno, ma direttamente nell’acqua. Una volta dischiuse le uova, le larve sopravvivono in acqua finché non sono pronti per svolazzare in giro, cercando qualcuno da pungere. Quindi, se decidiamo di coltivare delle piante con la tecnica dell’idrocoltura, dobbiamo tenere conto di questo problema. Esiste, però, un metodo ingegnoso per impedire tutto ciò e tra poco vedremo come fare.

Alcune soluzioni efficaci

Se notiamo già delle larve scorrazzare per il vaso, dobbiamo dapprima svuotare l’acqua del vaso e disinfettarlo. In seguito, riempiamo nuovamente il vaso con dell’acqua pulita, aggiungendoci sul fondo qualche filamento di rame o qualche monetina.

Il rame, infatti, in quantità di almeno 20 grammi per litro, rende l’acqua inospitale per le larve di zanzare. Quindi, ecco perché molte persone stanno mettendo 5 centesimi nei vasi delle piante. Tuttavia, questa soluzione lascia un po’ di tempo che trova, perché, quando il rame si ossida, perde la sua efficacia. Quindi andrebbe ogni volta sostituito.

Una soluzione che pare essere molto più efficace contro le larve, è l’utilizzo di pasticche larvicide.

Queste pastiglie effervescenti, a contatto con l’acqua, infatti, rilasciano delle sostanze in grado di colpire le larve dall’interno.

Approfondimento

Mai più rotture di scatole grazie a questa sorprendente trappola per zanzare, totalmente gratis e facile da realizzare