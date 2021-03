Ecco perché molte persone stanno coprendo zucchine e altro con dei collant. Qualcosa di veramente geniale succede fuori dalle città. Qualcosa che può essere tranquillamente ripreso anche nelle metropoli, se magari si ha l’orto sul terrazzo o se si ha una casa con il giardino.

Avere l’orto in casa è veramente fantastico, si mangiano sempre verdure fresche e di stagione. Ma soprattutto siamo noi che ci prendiamo cura delle nostre piante. Siamo noi che le coltiviamo e siamo noi che decidiamo quali pesticidi usare per evitare che le verdure vengano assalite da insetti vari.

I pesticidi che si usano

Quando si coltiva frutta e verdura in giardino la qualità sarà di gran lunga superiore a quella del supermercato. Inoltre noi non conosciamo il modo in cui la verdura del supermercato è stata coltivata. Per non parlare poi di quei prodotti che vengono da altri paesi europei ed extra Europa, di cui sappiamo veramente poco.

E qui entrano in gioco i vecchi collant, quelli che si dovrebbero buttare. Tempo fa abbiamo visto come il collant può essere utile per pulire sotto il letto. Abbiamo anche visto come il collant può essere utilizzato per conservare la cipolla. Oggi vedremo come si può utilizzare il collant nell’orto.

Dunque quello che si può fare è inserire ad esempio zucchine, zucche e angurie all’interno del collant vecchio. In questo modo le verdure saranno protette da possibili attacchi di animaletti o insetti. Utilizzando questa soluzione si potrebbe anche diminuire la quantità di pesticidi utilizzati, perché ci sono i collant che fanno già da protezione.

Sempre nell’orto

Il collant può essere usato anche per far crescere le piante verso l’alto legandole a dei bastoni. Come ad esempio i pomodori. Si può usare il collant per tenere la pianta di pomodori legata alla bacchetta di supporto.

