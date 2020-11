La pulizia personale non è solo o tanto una questione di estetica: ne va della anche nostra salute. Ricercatori di varie università hanno scoperto che chi si lava con costanza ha possibilità molto minori di contrarre spiacevoli malattie e di vivere una vita molto più sana.

Esistono migliaia di prodotti per la cura e il benessere del corpo e districarsi non è così semplice. Consigli, pareri e indicazioni influenzano le nostre scelte quotidiane. C’è tuttavia un trend di mercato davvero interessante e riguarda un prodotto di uso comune. Ecco perché molte persone non comprano più i cotton fioc.

Non puliscono bene

Agli analisti di mercato delle principali aziende che vendono cotton fioc sarà venuto un colpo al cuore. Molte persone non comprano più i cotton fioc perché, secondo recenti studi, sembrano essere solo un'”illusione”.

Infatti, pare che con il movimento armonico causato dal cotton fioc il cerume non sparisca ma si sposti solo all’interno dell’orecchio. Non nascondiamocelo, per molti di noi pulirsi le orecchie è anche un momento piacevole della mattina, del pomeriggio o della sera. Ma se stiamo cercando di pulirci davvero le orecchie non è questa la soluzione giusta.

Prodotti alternativi

Infatti, molte persone non comprano più i cotton fioc perché hanno optato per altri prodotti. Sì, prodotti alternativi che però non troviamo nei supermercati.

Ci stiamo riferendo, naturalmente, alle farmacie o alle parafarmacie. Infatti, esistono molti spray, gel e prodotti che vanno inseriti nelle orecchie e che puliscono molto, ma molto meglio dei normali cotton fioc.

Certo, andare in farmacia può essere lontano per molti. Tuttavia, grazie alla legge Bersani del 2006 possiamo trovare delle parafarmacie anche nei centri commerciali più vicini a casa nostra. Altrimenti, possiamo sempre ordinare questi prodotti via internet, dai principali siti di distribuzione o dai siti di varie catene di farmacie. Ecco, dunque, perché molte persone non comprano più i cotton fioc.