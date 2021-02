Non tutti pensano che esistono degli oggetti in casa che si sporcano di più rispetto a tutti gli altri. Questo di solito perché sono i più maneggiati. Quando non si vive da soli e a dividere la casa siamo in più persone, questi oggetti si utilizzano sicuramente più spesso.

Pensiamo al telecomando della TV ad esempio. Quante volte si utilizza? Non dimentichiamoci che molto spesso succede anche che si maneggi mentre si mangia.

Questo rende sicuramente più facile il processo di accumulo di sporcizia, batteri e pezzi di cibo.

La cosa più consigliata da fare proprio sapendo tutte queste cose, sarebbe pulirlo in continuazione almeno una volta ogni due giorni.

Però diciamocelo a chi va di mettersi a pulire il telecomando così frequentemente? E anche se ci mettessimo in testa di farlo, andremmo piano piano a trovare scuse per non doverlo fare così spesso.

Il rischio di non farlo più funzionare

Inoltre riuscire a disinfettare questo oggetto in realtà non è neanche così semplice. Bisognerebbe stare molto attenti a non rovinarlo con l’acqua e altri prodotti.

Infatti potremmo anche rischiare che non funzioni più come dovrebbe.

Siamo tutti d’accordo che una TV senza telecomando non è più una TV. A meno che non riusciamo a collegare strumenti che la fanno funzionare con il solo comando vocale.

Andare però a cercare nei negozi specializzati il telecomando per la nostra TV non è semplice ed è anche una gran scocciatura.

Perché vorrebbe dire che rimarremo qualche giorno senza poter cambiare canale una volta che la accendiamo.

Il trucco geniale

In questo articolo vogliamo però proporre un trucco che ci risparmierà il rischio di tenerci un telecomando portatore di germi o che rischia di non funzionare più.

Ecco perché molte persone avvolgono il telecomando con la pellicola trasparente.

Il trucco della pellicola trasparente è geniale e in grado di risolverci entrambi i nostri problemi.

Avvolgendolo completamente lo andremo a proteggere da tutti i batteri, i liquidi, i pezzi di cibo e anche dalla polvere.

Avvolgerlo è semplicissimo perché la pellicola trasparente si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni dei nostri oggetti.

Basterà cambiarla per sostituirla 1 o 2 volte ogni due settimane e il gioco è fatto.

