Curare le nostre piante in modo naturale e senza ricorrere a prodotti chimici è possibile. Infatti, in natura, esiste una spezia che ci permette di far a meno di costosi pesticidi e fertilizzanti. Stiamo parlando della cannella. Non tutti sanno che la cannella possiede proprietà antimicotiche e nutrienti per il terreno: ecco perché mettere questa spezia nelle nostre piante le aiuta a crescere sane e rigogliose. Vediamo in che modo.

Contro gli insetti

La cannella ha il potere di tenere lontani gli insetti, poiché possiede un odore forte. È possibile dunque applicare qualche cucchiaio di cannella in polvere direttamente attorno alle piante cui si concentrano insetti e formiche che possono danneggiare le nostre colture. Ripetere il procedimento ogni due settimane farà sì che il problema non si presenti.

Contro i funghi

Come abbiamo già detto, la cannella possiede proprietà antimicotiche e dunque è capace di tenere naturalmente lontani i funghi dalle nostre piante. Pertanto, se si notano dei funghi sulle piante, applicare la cannella in polvere sulle aree delle piante interessate da funghi: in pochi giorni i funghi scompariranno. Nel caso di funghi più persistenti, ripetere l’operazione: essendo un prodotto naturale non nuocerà alle nostre piante.

Per le talee

Una volta ricavata una talea, prima di piantarla nel terreno cospargere su di esso della cannella in polvere. Essa stimolerà la crescita delle radici della nostra pianta a basso costo e in modo naturale sostituendo l’azione dell’ormone radicante.

Cura i danni

Se le nostre piante sono state danneggiate, magari in seguito ad una potatura, può essere utile applicare la cannella in polvere direttamente sulla zona danneggiata: essa agirà da cicatrizzante naturale. Inoltre, proteggendola, eviterà che essa possa danneggiarsi ulteriormente ed ammalarsi.

Ecco perché mettere questa spezia nelle nostre piante le aiuta a crescere sane e rigogliose: oltre a proteggerle da insetti e funghi, essa è in grado di curare le nostre piante e farle crescere più rigogliose in modo naturale, a basso costo e donandoci anche un gradevole profumo.

