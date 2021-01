Quante sono le diete che ci consigliano di eliminare la pasta? Innumerevoli. E tanti sono anche i suggerimenti dei nostri amici e famigliari a riguardo. Si arriva quindi a pensare alla pasta come un peccato di gola che non porta benefici a noi o alla nostra salute.

Questo non è totalmente vero. Esistono diversi tipi di pasta che fanno bene al nostro organismo. Per esempio, c’è la pasta fatta di grano saraceno. Questo tipo di grano è senza glutine ed è anche adatta alle diete delle persone diabetiche. Ecco perché mangiare questa pasta fa bene alla salute.

Per mantenere la linea

Sembra una presa in giro, ma è vero. Mangiare la pasta di grano saraceno può aiutarci a mantenere la linea. Il grano saraceno contiene infatti potassio. Questo aiuta la regolazione dei liquidi corporei e contrasta la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, la pasta di grano saraceno è ricca di amminoacidi che attivano il metabolismo e ci aiutano a dimagrire.

Il grano saraceno contiene molte vitamine e minerali che fanno bene alla nostra salute. Tra questi c’è il magnesio. Combinato al potassio, il magnesio aiuta a ridurre la pressione sanguigna e a far funzionare correttamente i muscoli del nostro corpo.

La pasta di grano saraceno è ricca di nutrienti preziosi per il benessere di mente e corpo. Di particolare importanza sono le vitamine del gruppo B. Queste vitamine, infatti, hanno diverse funzioni e aiutano in molti casi. Per esempio, la vitamina B3 contrasta l’ansia e lo stress. Altre vitamine del gruppo B, invece, rendono capelli e pelle più belli. E anche il cervello trae dei benefici dalla pasta di grano saraceno! La vitamina B1, infatti, contribuisce al suo corretto funzionamento.

Possiamo cucinare la pasta di grano saraceno in moltissimi modi. Per esempio, possiamo portare in tavola gli sfiziosi pizzoccheri tipici della Valtellina.