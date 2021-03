Parlando di stress tutte le persone sanno a cosa ci si riferisce. Quella sensazione emotiva e a volte anche fisica che non porta a niente di buono. Forse.

Solitamente si cerca come combattere lo stress anche grazie a rimedi naturali. Ma ci sono persone che quasi ricercano le situazioni stressanti. Perché?

Eustress e distress

Intanto è bene distinguere due tipi di stress differenti. C’è lo stress per un colloquio di lavoro, un esame importante, una scadenza lavorativa. Questo tipo di stress che solitamente genera anche ansia viene definito distress.

C’è poi un altro tipo di stress, portato da qualcosa di piacevole. Questo, definito eustress, avviene quando si hanno le “farfalle nello stomaco” o quando non si vede l’ora che arrivi il giorno seguente per andare in ferie. In sostanza questo tipo di stress evidenzia solo quanto è importante ciò che sta accadendo.

In entrambi i casi però si registra lo stress come qualcosa di negativo. Questo perché nasce nel momento in cui vengono a mancare le nostre sicurezze. Nella piramide dei bisogni dell’essere umano quello di sicurezza è ben evidenziato.

Lo psicologo Maslow sostiene infatti che per stare bene ogni essere umano deve soddisfare dei bisogni.

Senza questi non è possibile essere felici o quantomeno sereni. Nella stessa piramide però, si trova anche il bisogno di varietà, che si può tranquillamente chiamare bisogno d’insicurezza.

Ecco perché lo stress sta diventando il migliore amico delle persone di successo

L’uomo ha bisogno di vivere situazioni che lo sfidano, di superare prove e di testare il proprio miglioramento. Per farlo si soddisfa proprio il bisogno d’insicurezza e soprattutto ci si trova in situazioni che si possono definire stressanti.

Le persone di successo sono quelle che nella propria vita ottengono i risultati che vogliono, sotto ogni punto di vista. Non si tratta necessariamente di persone ricche, potenti o influenti. Ma di persone felici, che raggiungono i propri sogni.

Il mondo è pieno di sognatori, ma anche di persone pronte a racimolare ogni scusa per non raggiungerli. Qui sta la differenza tra chi ha successo e chi no. Tra chi decide di usare le condizioni comuni a proprio vantaggio invece che a proprio svantaggio.

Imparare a vedere le situazioni di stress come palestra per testare il proprio limite attuale, per superarsi, per gestire meglio un’emozione o una situazione. Questo crea la differenza, ecco perché lo stress sta diventando il migliore amico delle persone di successo. Perché esso è una risorsa.