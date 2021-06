In questo periodo dell’anno molte persone hanno il problema delle punture delle zanzare. Questi insetti che si nutrono del sangue umano possono essere molto fastidiosi ed è nostro dovere combatterli per evitare anche gravi problemi di salute.

Un rimedio efficace è quello di usare degli spray o delle piante che funzionino come repellenti naturali contro questi insetti come abbiamo visto in questo articolo.

Oggi però vogliamo spiegare perché nella stagione estiva non siamo tutti morsi dalle zanzare nello stesso modo ma pare che alcune persone lo siano più di altre. Vedremo insieme quale potrebbe essere la ragione per cui le zanzare pungono alcune persone più di altre.

Il motivo scientifico potrebbe essere questo

Secondo uno scienziato olandese dell’Università di Wageningen le zanzare pungono alcuni piuttosto che altri in base ai composti chimici presenti sulla nostra pelle. Questi composti chimici sono prodotti dai microbi che naturalmente abitano la nostra pelle, vivono sulle nostre unghie, capelli e mucose.

Questi microbi invisibili ad occhio nudo producono delle sostanze che le zanzare sentono e da cui sono attratti. Queste sostanze possono avere diversi livelli di acidità e di anidride carbonica, che sono sentiti dalle zanzare.

Ecco perché le zanzare pungono alcune persone più di altre

A quanto pare questi insetti così fastidiosi sceglierebbero le proprie vittime in base all’odore impercettibile che ognuno di noi emetterebbe e che loro sentono con chiarezza.

Questa potrebbe essere la spiegazione del perché se siamo in una stanza con altre persone alcune possono essere punte con insistenza mentre altre saranno del tutto illese.

Da questo studio potrebbero aprirsi porte interessanti per prevenire le punture di zanzara.

Nell’attesa che la scienza ci dia più risposte per migliorarci la vita possiamo usare i metodi classici per proteggerci, come spray, zanzariere e piante repellenti. Almeno ora sappiamo che non è una questione di sangue ma di caratteristiche dello strato più superficiale della nostra pelle.