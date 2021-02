Il catarro è una complicanza della tosse che ci affligge per tutto l’inverno e fa soffrire anziani e bambini. I rimedi farmacologici sono molti, ma ce ne sono anche di infallibili tra quelli di origine vegetale.

Spesso dalle essenze con proprietà balsamiche ed espettoranti si estraggono i principi attivi alla base di sciroppi, compresse e supposte. Uno dei rimedi definitivi per eliminare il catarro sono i decotti di gemme di pino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma non sono adatti a tutti. E bisogna raccogliere i germogli in certi momenti dell’anno. Ecco come procedere. Noi dello Staff di Salute e Benessere di Proiezioni di Borsa abbiamo preparato una mini-guida all’uso di questi straordinari tesori naturali.

Un rimedio potente che non va bene per tutti

Ecco perché le gemme di pino curano il catarro. Le gemme di pino hanno proprietà antinfiammatorie, antisettiche, antimicrobiche, favoriscono la cicatrizzazione e la diuresi.

Si possono acquistare essiccate in farmacia ed erboristeria durante tutto l’anno. Ma si devono utilizzare senza esagerare. Inoltre, sono controindicate per le persone che soffrono di trombosi, malattie renali, problemi con il tratto gastrointestinale.

Non possono utilizzarle neanche le donne in gravidanza e in allattamento, così come i bambini molto piccoli.

Ecco perché le gemme di pino curano il catarro

Le gemme di pino fresche ovviamente sono molto più potenti, se bisogna combattere la tosse con catarro. Si raccolgono da febbraio in poi, non appena la neve scende e la pianta si riempie di succhi e resine.

Le gemme si possono anche congelare in freezer, per usarle quando serve. Per esempio, per rendere balsamico un bagno caldo. Bisogna osservare i germogli e raccoglierli quando le gemme sono gonfie. Devono essere chiuse e avere un’aria appiccicosa.

Il colore giusto è marrone chiaro o arancione. Mente i boccioli sono verdi, resinosi ed emanano il profumo intenso delle conifere. È bene raccogliere le gemme di pino con dei guanti di plastica perché risulta difficile lavare la resina dalle mani.

Il portentoso decotto di gemme di pino che elimina il catarro

Il decotto di gemme di pino elimina efficacemente il catarro. Si mettono a bollire un cucchiaio di gemme in un bicchiere d’acqua. Filtrare e bere tre volte al giorno.

Si può usare anche per le inalazioni. Oppure bere caldo con un po’ di miele. Un’altra ricetta vuole che le gemme di pino restino a bollire per un po’ in mezzo litro di latte, prima che lo si possa bere caldo.