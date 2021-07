Un’alimentazione sana ci permette di vivere positivamente il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri. Il cibo contribuisce alla nostra attività sociale, sia a livello psicologico sia a livello fisico. Quando ci sentiamo appesantiti o con disturbi allo stomaco, risultiamo ansiosi, irritabili e poco inclini alla socialità.

Il modo in cui mangiamo e quello che mangiamo riflettono in parte la nostra personalità e i nostri gusti. Di esempi ce ne possono fare tantissimi. Vedere qualcuno tagliare la frutta con coltello e forchetta, ci dirà di lui tantissimo anche senza conoscerlo. Apparecchiare anche per mangiare un panino. Avere nel piatto solo cibi con poche calorie. Mandiamo dei messaggi anche in base a quel che mangiamo. Ed ecco ora svelato perché le donne mangiano meno carne degli uomini e non per dieta.

La dieta vegetariana

Fino a pochi anni fa, essere vegetariani aveva una sua valenza politica e sociale slegata dal regime alimentare di per sé. Questo era accompagnato da diffidenza e derisione. Ora, la dieta vegetariana è un regime alimentare sempre più diffuso. Le cause di questo cambiamento si possono rintracciare nella nuova consapevolezza ecologica che stiamo vivendo. Eppure non sempre è facile farsi accettare come vegetariani. Secondo uno studio presentato alla Royal Geographic Society nel 2018, è stato visto che uomini vegetariani, in compagnia di uomini, decidono di mangiare carne per non essere derisi. E non è un caso che ci siano più donne che uomini a seguire una dieta vegetariana.

Ecco perché le donne mangiano meno carne degli uomini e non per dieta

In realtà, si dovrebbe capovolgere la questione. Perché gli uomini mangiano più carne delle donne? In uno studio recente (Rosenfeld DL and Tomiyama AJ, 2021) si è scoperto che gli uomini mangiano più carne per affermare la propria mascolinità. Agli uomini piace mangiare più carne (in particolare manzo e pollo) delle donne perché ritengono che aiuti a mettere in atto e affermare la propria identità maschile. Viene confermato così lo stereotipo del vero uomo che mangia solo carne.

I risultati, ha affermato il team, possono aiutare a incoraggiare i consumatori a passare a diete prive di carne più sostenibili e rispettose dell’ambiente.