Ecco perché le banane non sono il cibo più ricco di potassio. Nell’immaginario comune, quando si parla di potassio si pensa subito alla banana. Ma è davvero il cibo che ne contiene di più?

Cos’è il potassio e a cosa serve?

Nelle linee guida di Gennaio 2013, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha raccomandato il consumo di circa 3.510 mg di potassio al giorno per gli adulti. Perché? Il potassio è un minerale che regola il contenuto di acqua nelle cellule e svolge un’azione fondamentale nella sintesi delle proteine, oltre ad essere coinvolto nel controllo della pressione arteriosa. Una sua carenza nell’organismo può portare, tra le altre conseguenze, tachicardia, debolezza muscolare, nausea e palpitazioni, stati confusionali e sonnolenza.

In particolare, assumere la giusta quantità di potassio è molto importante per chi pratica sport, specialmente se ad alti livelli. Tuttavia, non è l’unico minerale di cui tenere conto in questo caso: sodio, calcio e magnesio devono essere a loro volta assunti regolarmente e nelle giuste quantità.

Le banane sono il cibo più ricco di potassio? Sfatiamo un falso mito!

Chiariamoci: non è sbagliato pensare alla banana come un frutto ricco di potassio. Sicuramente ne contiene molto (358 mg ogni 100 g) ma esistono diversi cibi che ne forniscono un apporto maggiore, come esposto in un breve articolo pubblicato dal sito ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ecco alcuni cibi che contengono una maggiore quantità di potassio rispetto alla banana:

Fagioli borlotti secchi (1478 mg ogni 100 g)

Non ne avevate mai sentito parlare? Sappiate allora che sono li si può riconoscere dalla buccia chiara che reca macchie di colore rosso-marroncino, che spiccano proprio perché più scure.

Patate (570 mg ogni 100 g);

salmone affumicato (420 mg ogni 100 g);

pistacchi (972 mg ogni 100 g);

fagioli (1145 mg ogni 100 g);

ceci (881 mg ogni 100 g);

mandorle (780 mg ogni 100 g).

La banana non è neanche la frutta (esclusa quella secca) che dà un maggiore apporto di potassio, figuriamoci il cibo! Infatti, in tal senso è solo al quarto posto dopo il ribes (370 mg ogni 100 g), il kiwi (400 mg ogni 100 g) e l’avocado (450 mg ogni 100 g). Inoltre, disidratate, anche le albicocche contengono un gran quantitativo di potassio (1260 mg ogni 100 g).

Questo era Ecco perché le banane non sono il cibo più ricco di potassio.