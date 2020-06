Ecco perché l’aloe vera fa crescere delle rose perfette. La rosa è un arbusto che può avere vari portamenti, ce ne sono circa 2mila specie. Ci sono delle specie che gradiscono molto il sole ed alcune che preferiscono l’ombra quindi è giusto chiedere al fioraio di fiducia bene che tipo di rosa è. La coltivazione delle rose non è difficile. Nel momento in cui acquistiamo una pianta di rosa da trapiantare nel nostro giardino, dobbiamo compiere alcune operazioni.

Quando togliamo le rose dal contenitore di vendita, dobbiamo prima di tutto controllare ed eliminare le eventuali radici deboli o danneggiate, dopodiché si potrà procedere con la messa a dimora. Prima di eseguire l’impianto il terreno andrà lavorato e mescolato con letame e torba. Le piante delle rose andranno interrate ad una profondità di circa quattro-cinque centimetri ad una distanza di settanta centimetri che diventerà un metro per le rose con uno sviluppo ad alberello.

Ecco perché l’aloe vera fa crescere delle rose perfette

Ma passiamo invece ad una tecnica molto amata che farà crescere le vostre rose sane e belle. Taglia la punta di una foglia di aloe vera. Poi incidi un pezzo di circa 4 centimetri. Assicurati che l’aloe vera sia abbastanza spessa da contenere un gambo di rosa. Inserisci la parte inferiore del gambo della rosa nella parte umida dell’aloe vera. Taglia la rosa a metà con le forbici da potatura, preferibilmente sotto la parte del gambo della foglia.

Riempi un vaso da fiori con terriccio e fai un piccolo foro al centro del terriccio. Inserisci il gambo della rosa con l’aloe vera e ricoprilo di terriccio. Innaffia la pianta almeno due volte al giorno con una piccola quantità d’acqua. Assicurati che il terriccio non sia troppo umido e non troppo secco. Tutto ciò che serve ora è un po’ di pazienza. Vedrai che il gambo della rosa crescerà fino a diventare un bellissimo e grande. Se la pianta supera il vaso di fiori, puoi rinvasarla in un vaso più grande o metterla in un posto ideale in giardino.