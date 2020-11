Ecco perché la pinzetta è più efficace della ceretta e di qualsiasi altro metodo fai-da-te

Eliminare i peli superflui è una pratica che coinvolge tutti gli esseri umani. Al contrario di quello che si possa pensare non riguarda solamente l’universo femminile. Sono sempre di più, infatti, gli uomini che prenotano l’appuntamento dall’estetista o decidono di tentare individualmente la rimozione dei peli superflui. Se prima tra gli uomini era legato solamente alla barba, al giorno d’oggi non sono pochi quelli che preferiscono depilare quasi interamente il proprio corpo.

Il risultato temporaneo

Esistono diversi metodi per effettuare la depilazione. Molti decidono di andare nei centri estetici, ma sono tanti anche quelli che optano per il fai-da-te. Oltre alla crema depilatoria e al rasoio, uno dei metodi preferiti dai più è certamente la ceretta.

Strappando la punta del pelo e andando abbastanza in profondità nel bulbo, questo metodo risulta molto efficace e i risultati hanno anche una durata abbastanza prolungata.

Il problema di tutti questi rimedi, tuttavia, è che si tratta di metodi che danno un risultato temporaneo. Il pelo tende, ovviamente, a ricrescere e, dunque, la pratica dovrà essere ripetuta ogni tot. La frequenza ovviamente dipende dal tipo di depilazione che si effettua

L’unica soluzione per un risultato permanente è il laser che, ovviamente, non rientra nei metodi fai-da-te. Tra questi ultimi, però, ce ne è uno che risulta migliore degli altri. Dunque, ecco perché la pinzetta è più efficace della ceretta e di qualsiasi metodo fai-da-te.

La profondità

Per quanto sia, per molti, la più dolorosa, la pinzetta risulta essere ottima per estrarre il pelo. Molti esperti hanno mostrato come con la pinzetta si riesca ad andare molto più in profondità rispetto agli altri metodi.

Estirpando il pelo più vicino al bulbo, il risultato, per quanto temporaneo, sarà di gran lunga più duraturo. Per quanto non sia ideale per tutte le parti del corpo, ci sono alcuni punti dove nulla è meglio di questo metodo.

Per tutti i curiosi, dunque, ecco perché la pinzetta è più efficace della ceretta e di qualsiasi metodo fai-da-te.