Quella di cucinare la pasta è in tutto e per tutto un’arte culinaria. Parte dalla scelta della materia prima, deve essere sempre di prima qualità e passa per la giusta cottura. Per molti primi piatti, inoltre, c’è il tocco finale che è indispensabile per portare in tavola pietanze davvero da leccarsi i baffi.

Ci riferiamo, nello specifico, alla mantecatura che, tra l’altro, conferisce alla pasta un aspetto morbido, cremoso e quindi appetitoso. Per la mantecatura della pasta spesso si adottano delle tecniche particolari come quella della ricetta della pasta mantecata nella forma di parmigiano o di pecorino. Vediamo allora qual è il procedimento per quello che è sempre un primo piatto spettacolare da stupire sempre i commensali.

Ecco perché la pasta mantecata nella forma di parmigiano e pecorino è uno spettacolo culinario ed una delizia assoluta per il palato

Nel dettaglio, la pasta mantecata nella forma di formaggio è una preparazione tipica, tra l’altro, di molti ristoranti di Roma e provincia. Per esempio, ci sono ristoratori che sono dei veri e propri esperti della pasta alla forma.

Ecco perché la pasta mantecata nella forma di formaggio è davvero una delizia. In realtà, per la mantecatura, la forma del parmigiano viene letteralmente incendiata con alcol e grappa. Dopodiché si butta la pasta all’interno della forma di formaggio.

Quali tipi di primi piatti si possono preparare saltati alla forma

Su quali tipi di pasta e di condimenti si possono preparare per la ricetta alla forma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Con il risultato che poi sarà sempre unico e delizioso, in quanto sarà servita una pasta saltata tale da deliziare il palato.

Per esempio, nella forma di parmigiano o di pecorino, si può far saltare una pasta tipo mezze maniche con un condimento a base di salsiccia, funghi freschi, panna e formaggio. Per la perfetta riuscita del piatto, inoltre, gli chef utilizzano sempre una forma di parmigiano reggiano DOP con una stagionatura pari a 24 mesi.

In più, nella forma di pecorino la pasta alla forma per eccellenza è quella cacio e pepe. Ovverosia, una delle ricette tipiche della tradizione culinaria romana. Con un risultato da urlo in quanto, rispetto alla classica cacio e pepe, il primo piatto saltato nella forma spicca per il suo gusto intenso. Inoltre, cosa che di certo non guasta al ristorante, la pasta alla forma viene fatta saltare al tavolo e servita subito.

