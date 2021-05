Ecco perché la Coca-Cola non dovrebbe mai mancare sulla lista della spesa, non tanto per berla ma per il bene della casa

La Coca-Cola è una bevanda dolce e deliziosa, amata da grandi e piccini e adatta ad ogni situazione. Che si tratti di mangiare una pizza con gli amici o di fare una grigliata la domenica, di certo questa bibita non può mancare.

Tuttavia, la Coca-Cola non è solo una bibita, ma anche un’ottima alleata per le casalinghe in molte situazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Continuando a leggere vedrete perché la Coca-Cola non dovrebbe mai mancare sulla lista della spesa, non tanto per berla ma per il bene della casa

Ecco 4 incredibili usi che nessuno conosce della Coca-Cola, la bevanda amata da tutti

Pur essendo una bibita gassata poco salutare, la coca cola contiene delle sostanze al suo interno che la rendono perfetta per alcune situazioni. Infatti, tra gli ingredienti ricordiamo l’acido fosforico, un acido che dà alla bevanda un pH di 2,4.

Ecco, quindi, come usare la Coca-Cola nelle pulizie della casa:

a) scrostare pentole e padelle: è fantastica quando ci si ritrova con padelle vecchie e rovinate, magari con alcuni residui di bruciato sul fondo. Infatti, le sue proprietà le permettono di agire in pochi minuti rimuovendo lo sporco ed il grasso, ottenendo risultati strepitosi;

b) lavare il WC: basterà versare la Coca-Cola nel WC, lasciar agire qualche minuto e poi tirare lo sciacquone. Risultato? Un WC pulito ed igienizzato;

c) rimuovere le macchie di grasso: che si tratti di tessuti, pavimento o altro, basterà bagnare la macchia con abbondante Coca-Cola e lasciar agire. In pochi minuti, passando una spugnetta o sciacquando con acqua la macchia sparirà;

d) lucidare l’argenteria: così come acqua ed aceto, inumidendo un panno pulito con della Coca-Cola si ridarà splendore e lucentezza ai nostri oggettini scintillanti.

Proprio per questo la Coca-Cola non dovrebbe mai mancare sulla lista della spesa, non tanto per berla ma per il bene della casa.